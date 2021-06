Ribó cuestiona a Sanidad: “¿Por qué sí se puede cenar en un bar y no en un casal con la misma gente?”

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha pedido este lunes a la Generalitat y a la Conselleria de Sanidad “en particular” que traten al fallero “como al resto de los sectores” y que marquen las normas de cómo celebrar estas Fallas en una semana como máximo, pues hacerlo la semana que viene “ya llegaría tarde”.

Tras una reunión con diversos representantes de la Junta Central Fallera, de la Interagrupación de Fallas y de Juntas Locales, Ribó ha afirmado que esta reivindicación ya la había hecho en privado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “hace hoy veinte días”, una situación que, ha dicho, el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, también trasladó a la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Así, ha esperado que en la reunión de la Comisión Interdepartamental de la Generalitat de este martes se avance en establecer las normas que marquen las Fallas de 2021, que se celebrarán entre el 1 y el 5 de septiembre, “porque si no, se someterá a una situación muy compleja”.

“Para hacer Fallas en septiembre necesitamos tener las normas ya, porque si ahora mismo queremos dar permisos, los tenemos que denegar por las normas anteriores”, ha señalado.

Ribó ha resaltado que es una “contradicción” y que no tiene “trellat” (sentido) dar permisos a conciertos y eventos “casi multitudinarios”, pero no al mundo de las Fallas, que es “totalmente responsable”, puesto que no se ha registrado ningún contagio dentro de ese ámbito, y sobre el que ha señalado que este fin de semana han realizado un curso de coordinador fallero para 900 personas.

Por ello, ha pedido celeridad a la Conselleria de Sanidad y ha destacado que ahora mismo “hay un trato que discrimina al sector fallero respecto a los demás”. “¿Por qué no se puede cenar en un casal y sí en un bar con la misma gente?”, se ha preguntado.

Ha avanzado que este viernes el Ayuntamiento de València aprobará una moción por la que se priorizarán los permisos de actividades falleras, “pero nuestros funcionarios no pueden dar permisos si no tienen las normas de la Generalitat, que es quien tiene las competencias”, ha apuntado.

Por ello, ha calificado de “imprescindible” esta nueva normativa y ha explicado que si bien la Conselleria no llega tarde en establecer esta normativa, sí que lo hace “en tratar a los casales como lugares de reunión”.

“En el tema de la normativa, es urgente, pero aún no llega tarde. Si la semana que viene no estuviera hecho, cambiaría de opinión”, ha advertido el también dirigente de Compromís.

Por su parte, Galiana ha pedido “coherencia” en las actuaciones, ya que “no se entiende que los falleros hagan juntas en los bares y no en los casales”, al tiempo que ha avisado de que las Fallas “no se hacen de un día a otro, porque es un trabajo muy grande”.

Así, ha explicado tener “miedo” de los tiempos, después de haber tardado “casi un mes en una desescalada de casales que aún no está completa”, aunque ha esperado que en la reunión Interdepartamental del martes “se abra la mano y se pongan las pilas”.

También ha recordado que es necesario tratar al mundo fallero como al resto de sectores y “potenciar un mundo económico en el que se encuentra la indumentaria, la pirotecnia o los floristas”.

El presidente de la Interagrupación fallera, Guillermo Serrano, ha reconocido por su parte que hay “cierto cabreo” en que los falleros no puedan estar en un casal pero sí en un bar, y ha advertido de una discriminación “entre el Guillermo Serrano ciudadano y el fallero”.

Asimismo, ha confirmado que han estado “trabajando” las medidas durante los últimos veinte días con la Conselleria, pero que no se ha conseguido llegar a un acuerdo, aunque ha esperado que “mañana se solucionen”: “A casi dos meses de las Fallas, lo que queremos es dejarnos de estas cosas y trabajar en unas celebraciones tranquilas”.

“Solo pedimos que se nos ayude y que no se nos pongan piedras en el camino”, ha subrayado Serrano, quien ha concluido que los mensajes se deben traducir en voluntad política, “para que estas Fallas sean seguras y las mejores del mundo”.