Carlos Mazón logra el objetivo deseado

Carlos Mazón ha conseguido lo que quería: una elección como presidente del PPCV con una imagen de unidad, sin fisuras, sin la batalla de las primarias. Ha servido un desenlace a los gerifaltes de la calle Génova, Pablo Casado y Teodoro García Egea, tal como deseaban. Como en los mejores tiempos del Partido Popular, a la búlgara. Una candidatura y una votación con el cien por cien de los apoyos (99,6 por ciento).

La hégira “mazoniana” no puede empezar con mejor pie. Ahora le toca responder a tan halagüeñas expectativas y gobernar la nave de tal manera que arribe a buen puerto. Esa congregación de voluntades expresada en el Congreso del sábado pasado debe extenderla a toda la organización, más allá de los que asistieron al importante cónclave. Esa es una de las principales tareas a llevar a cabo.

En este sentido, he de decir que la tropa popular valenciana respira optimismo, animada, como en los mejores años o camino de ello, no como hace tres años que daba la impresión de hacerlo con respiración asistida.

Por poner algún pero. Me ha sorprendido al laminación a todos los efectos de Eva Ortiz, actual portavoz del PP en Les Cortes, como única represaliada del equipo de Isabel Bonig, rompiendo la tradición en política de que al enemigo, si es que es considerada así, hay que tenerlo cerca, a no ser, como comenta mi amigo Rogelio al respecto, que te sientas débil, sensación que no debe tener en estos momentos Carlos Mazón.

Evidentemente, Ortiz cesará en el cargo de inmediato. Del relevo mejor hablar mañana. Así es la vida.