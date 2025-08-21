La Generalitat atiende 5.870 consultas por violencia sexual en 16 festivales de verano

La Generalitat ha atendido 5.870 consultas en los puntos de atención a víctimas de agresiones sexuales desplegados durante 16 festivales y conciertos celebrados este verano en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha hecho este balance durante su visita al punto de atención instalado en el festival Rototom Sunsplash de Benicàssim, acompañada por el comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer, Felipe del Baño, según informa la Generalitat.

“Es importante que el punto de atención a víctimas de agresiones sexuales haya estado presente en un total de 16 festivales y conciertos estivales porque es una forma efectiva de comprometernos y de contribuir a la erradicación real de la violencia sexual”, ha declarado Camarero.

“Ofrecemos atención, sensibilización y acompañamiento para prevenir, identificar y saber responder ante cualquier tipo de agresión, algo que es fundamental y prioritario para el Consell”, según la vicepresidenta.

Asimismo, ha subrayado que desde el Consell refuerzan las medidas de prevención y de protección de los asistentes para promover "un espacio de tranquilidad, de respeto y de seguridad”.

Estos puntos ofrecen atención especializada, información y asistencia inmediata ante conductas o agresiones sexuales.

También reparten pulseras para la detección de drogas de sumisión química y disponen de personal identificado con chapas que incluyen el teléfono 900 22 00 22 y un código QR con instrucciones de actuación.

Los dispositivos están coordinados con fuerzas de seguridad y servicios de emergencia para una respuesta rápida y eficaz.

Además del Rototom, han estado presentes en eventos como el Big Sound Festival de València, el Low Festival de Benidorm, el Reggaeton Beach Festival de Torrevieja, el Medusa de Cullera, el Mediterránea de Gandia y conciertos en el estadio Ciutat de València.