Educación mantiene la mascarilla en los patios de los colegios de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Educación ha actualizado el protocolo de prevención de covid en los centros educativos no universitarios. De momento, el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio a partir de primero de Primaria. El hecho de que se mantenga la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable no modifica su obligatoriedad.

El responsable de este Departamento, Vicent Marzà, dejo entrever hace un par de semanas que esta restricción se eliminaría “en días”, pero finalmente no ha sido así. La única excepción se realizará en las clases de Educación Física cuando esta se realice al aire libre y siempre que se mantenga “la situación actual”.

El uso de la mascarilla, por tanto, también es obligatorio para todo el profesorado excepto para el de Educación Física, y siempre que la clase se imparte en un espacio abierto.

Educación también indica que la mascarilla indicada para “población sana” será la de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, debe ser reutilizable.

El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado, salvo durante el desarrollo de la clase de Educación Física, cuando esta se realice al aire libre.

Sobre el alumnado de más de seis años que acuda al centro sin mascarilla sin que conste justificación de ser susceptible de cumplir alguna de las exenciones previstas, se le hará un requerimiento a la familia para que la utilice o para que presente documentación que justifique su no utilización. En caso de no hacerlo no se le permitirá la entrada al centro y se dará traslado de esta situación a la comisión de absentismo correspondiente para que se adopten las medidas que se consideren.

Sobre la relación entre alumnos de diferentes clases, el protocolo establece que se permite la interacción entre grupos de edades similares en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...). De esta manera, “se flexibiliza la limitación de contactos, pero se mantiene la limitación de otras interacciones”. No obstante, a partir de Secundaria se exige que se mantenga la distancia interpersonal.

Celebraciones en los centros

Las celebraciones no están prohibidas, pero se pide máxima cautela y se establecen las siguientes indicaciones.