La Generalitat buscará apoyo de la Fiscalía para aplicar las sanciones por incumplimiento de las restricciones por el covid

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha explicado que la Generalitat contará con la Fiscalía para aplicar las medidas emanadas del decreto del régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la covid. Estas medidas están avaladas por el Tribunal Superior de Justicia.

Tanto los grupos del Botànic como el PP han mostrado su apoyo a la convalidación de dicho decreto, si bien los populares han dejado patentes sus críticas. Por su parte, Vox ha expuesto el argumentario de que el decreto es “liberticida” y “salvaje” desde el punto de vista jurídico contradiciendo al criterio del TSJ y ha anunciado su voto en contra al igual que Ciudadanos.

Por parte del PSPV, ha defendido el decreto Rosa Peris y ha dicho que el pasaporte covid protege incluso a los que no se han vacunado. “El pasaporte permite tener abierto todo el sector de la hostelería, restauración y ocio nocturno. Y que sean lugares más seguros, sobre todo para las personas que no están vacunados. Es un reconocimiento al esfuerzo de la población que se ha vacunado, pero es una protección para la gente que no lo está”, ha explicado.

La diputada de Podemos Irene Gómez ha pedido que las sanciones sean proporcionales a la renta y de este modo que la acción punitiva no sea distinta para cada uno según los niveles de ingresos.

Aitana Mas, de Compromís, ha dicho que el sistema sanitario está aguantado gracias a la solidaridad de millones de valencianos que se han vacunado y que mirando a los países de nuestro entorno, no se encuentra tanta resistencia al pasaporte covid.

Por su parte, Mercedes Ventura, de Ciudadanos, ha acusado al Consell de seguir criminalizando al sector de la hostelería y convirtiendo a los camareros en Policías. Pese a que ha elogiado la vacunación, ha dicho que su grupo votará en contra del decreto.

José Antonio Rovira, del PP ha mostrado su apoyo al decreto pero ha dicho que la utilidad del mismo es aumentar la vacunación, “no es una medida sanitaria porque muchas comunidades no han implantado el pasaporte y el índice de contagios es similar”. Y ha dicho no entender que se pida el pasaporte solo en los bares, incluso cuando vs a un hospital y solo te lo piden para entrar en la cafetería. Peris le ha explicado que solo en la cafetería se permite quietarse la mascarilla, no así en el resto de espacios.

En este punto, la presidenta accidental de Les Corts, María José Salvador (Morera está confiando por dar positivo), ha pedido a Rovira que se pusiera la mascarilla que se había quitado para intervenir: “es la diferencia d estar en el bar, aquí la tiene que llevar”.

Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega ha anunciado el voto en contra y ha dicho que “el pasaporte covid no es una medida sanitaria, es una medida para señalar al disidente, al que no comulga con tus ideas. Es salvaje desde el punto de vista jurídico y liberticida”.