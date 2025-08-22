Acceso

Comunidad Valenciana Castellón

Sucesos

Salvamento Marítimo rescata dos personas en una moto de agua a la deriva en Castellón

El fuerte temporal de viento hizo que necesitaran ser rescatados

El año pasado murieron dos personas en las costas malagueñas tras sufrir accidentes con motos de agua
El año pasado murieron dos personas en las costas malagueñas tras sufrir accidentes con motos de aguaEP
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Valencia Creada:
Última actualización:

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil han llevado a cabo el rescate de una embarcación de recreo con dos ocupantes que se encontraba a la deriva a media milla del puerto de Castellón en una jornada con un fuerte temporal de viento.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes, cuando se recibió un aviso a través de un usuario de una moto acuática que requirió una "rápida actuación" de los agentes por el peligro de colisión debido a las condiciones irregulares del mar.

La patrullera localizó a media milla al través del puerto de Castellón una embarcación de recreo, sin gobierno y a la deriva con sus ocupantes ilesos, que fueron remolcados hasta el puerto deportivo de Marina Port de Castellón.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas