Salvamento Marítimo rescata dos personas en una moto de agua a la deriva en Castellón

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil han llevado a cabo el rescate de una embarcación de recreo con dos ocupantes que se encontraba a la deriva a media milla del puerto de Castellón en una jornada con un fuerte temporal de viento.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes, cuando se recibió un aviso a través de un usuario de una moto acuática que requirió una "rápida actuación" de los agentes por el peligro de colisión debido a las condiciones irregulares del mar.

La patrullera localizó a media milla al través del puerto de Castellón una embarcación de recreo, sin gobierno y a la deriva con sus ocupantes ilesos, que fueron remolcados hasta el puerto deportivo de Marina Port de Castellón.