Compromís y PP exigen soluciones para las bajas laborales a cuidadores de contagiados

Cuando un menor de edad o una persona dependiente da positivo en covid ni sus padres ni el cuidador principal tiene derecho a una baja laboral que cubra la cuarentena. Tras casi dos años de pandemia, el Gobierno central no ha dado solución a esta situación y las excepciones que se regularon finalizaron con el estado de alarma.

Hasta el momento, solo Compromís y PP se han puesto firmes a la hora de exigir soluciones frente a estas situaciones que se producen cada día y que complican la vida de miles de familias.

Desde Compromís consideran que se trata de una situación de «urgencia» que debe resolver el Gobierno central y por ello ha registrado una Proposición No de Ley en Les Corts que, al menos tal y como está planteada, es difícil que prospere. En ella pide que se concedan bajas laborales a los cuidadores de positivos en covid, «indistintamente a que las personas cuidadoras sean o no positivas o estén o no vacunadas».

Por su parte, desde el PP reprochan al Gobierno central que no haya creado una Ley de Pandemias que dé solución a estos casos y que haga compatible la conciliación familiar con la economía. Recuerda además que nos encontramos en la sexta ola, por lo que no es una situación nueva.

El PSPV considera que la propuesta dno está meditada.e la Comunitat Valenciana” y que el Gobierno central “debe buscar soluciones adaptadas a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia”.

El PSPV considera que la propuesta den Compromís no está meditada. «Improvisar legislación es un tanto complicado en estas situaciones. La competencia no es autonómica, eso es evidente, es competencia del Estado”. El síndic socialista, Manolo Mata, recuerda que ante un positivo de un hijo o un dependiente, el responsable o cuidador automáticamente pueda solicitar la baja laboral de al menos dos días. No obstante, considera que extenderlo a las cuarentenas “es complicado”, porque después de este periodo puede venir la enfermedad. “Eso al final puede causar un perjuicio tanto a trabajadores como a empresarios. Y por otro lado, sería una discriminación clarísima con enfermedades muy graves que hoy no están contempladas”.

Desde Unides Podem, expresan sin entrar en detalle su posición. «Compartimos cualquier iniciativa que facilite la conciliación y en particular el bienestar de la infancia», afirman desde el grupo que lidera Pilar Lima, conscientes de que su posición es especialmente relevante teniendo en cuenta que estos cambios tendrían que llevarse a cabo desde el Ministerio que lidera la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

Por su parte, desde Ciudadanos aseguran que han presentado numerosas iniciativas parlamentarias para que las empresas den facilidades a las familias, que el resto de partidos han votado en contra. «No creemos que las bajas sean la solución, pero sí que se pueden dar alternativas».

Como ejemplo, proponen ayudas para autónomos y responsables de pymes para que puedan teletrabajar o flexibilizar su jornada. También proponemos compensaciones económicas para los que se vean obligados a reducir sus jornadas o a contratar a cuidadores.

Desde VOX no se obtuvo respuesta a la consulta realizada por este periódico.

El colectivo de los profesores

El sindicato educativo independiente FSIE-Comunitat Valenciana reclamó ayer a la Generalitat que reconozca la incapacidad temporal para los trabajadores que tienen que quedarse al cargo de personas afectadas por covid.

FSIE hace esta petición ante “el silencio de la Conselleria para dar solución a miles de trabajadores que se están viendo perjudicados en sus derechos laborales”, al no tener alternativa para cuidar a sus hijos y familiares dependientes, en cuarentena por covid.

El sindicato recuerda que el Gobierno central y las comunidades autónomas se comprometieron al inicio de la pandemia a tenerlo en cuenta, pero lamenta que “la realidad es otra” ya que “actualmente numerosos trabajadores viven una situación de desamparo que tiene fácil solución”.

Para ello, solicita la aprobación de una norma que establezca bajas laborales o permisos retribuidos para quienes deben atender a familiares dependientes e hijos menores de edad que, como consecuencia de la covid-19, deban guardar cuarentena sin la posibilidad de que otras personas puedan hacerlo por ellos.

FSIE señala al respecto que hay comunidades que están poniendo solución en el ámbito de la función pública, aplicando el artículo 48 del Estatuto Básico de la Función Pública, y ha reclamado al Consell que “opte por esta vía y acabe con la inseguridad de cientos de profesores y trabajadores”.

Por otro lado, y ante la alta incidencia de casos en las aulas, reclama que se asigne personal sanitario a cada centro educativo de la Comunitat Valenciana para “evitar el caos y tener a nuestro alcance todos los recursos que nos permitan luchar contra el virus”.

Según FSIE, “tras estas semanas, ha quedado más que demostrada la necesidad de un profesional sanitario en los centros educativos para detectar, controlar y vigilar cualquier brote o incidencia relativa a la covid”.