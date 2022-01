Jaque a los Bancos y al Gobierno

Carlos San Juan, de 78 años, ha demostrado a los políticos qué es y de lo que es capaz la Sociedad civil. La real, la verdadera, no la teórica, no esa que concreta «conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común». Esta vez, él en solitario ha logrado no solo casi 400.000 firmas -ha sucedido muchas veces y no ha servido para nada- sino algo más importante e inaudito: que el Gobierno y el Banco de España se ocupen y se preocupen y ocupen de la reivindicación y le hayan invitado a reunirse.

Ha reflejado la preocupación de cientos de miles de españoles, quizá millones. Ha emprendido una cruzada para reclamar que los bancos atiendan presencialmente a las personas mayores que reciben un trato deshumanizado y digital, que se han visto agobiados y lo que no hace mucho eran servicios y parabienes, ahora son exigencias y en tasas. Como dice una canción que circula por wasap «ibas al banco y era un sitio bueno, no cobraban tantas comisiones, daban rentabilidad, premiaban por ahorrar, regalaban parrillas, enciclopedias, cuberterías, atlas, y prestaban dinero cuando lo pedías, no intentaban colar preferentes. Eran de otra manera, diferentes...».

San Juan se ha hecho eco de los que no pueden acceder a la tecnología y de los que pueden: vindicar a una mayoría silenciosa. Lanza una verdad de manera espontánea, en momento concreto para caso concreto, sin esperar una compensación que no sea la de solucionar un problema. Los políticos están ajenos a nosotros, excepto cuando ven una bolsa millonaria de votos. Un ejemplo de solidaridad. Aprendan. Así es la vida.