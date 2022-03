Vox asegura que los altos cargos de Oltra tratan de defenderla con testimonios “increíbles”

Nueva sesión de declaraciones en la Ciudad de Justicia de Valencia para determinar si la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, gestionó correctamente cuando conoció que una menor tutelada denunció abusos por parte de un educador, Luis Ramírez, marido de Oltra en el momento en el que produjeron los hechos.

En total hay 13 funcionarios y altos cargos imputados que han ido declarando a lo largo de diferentes sesiones, siempre vespertinas.

Esta tarde le ha tocado el turno a la directora general de Infancia, Rosa Molero, y a la subdirectora de Infancia, Gema Plaza.

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, presente en las declaraciones- puesto que la formación se ha personado en la causa- ha asegurado que ambas contradijeron en sus testimonios la declaración de Oltra en la que aseguró que ella había sido la que había ordenado la elaboración del informe para aclarar el caso y que fue calificado por el juez como «parajudicial».

Castro ha dicho que no han podido justificar que su única intención era proteger a la menor cuando no contestaron a Fiscalía en varias ocasiones. También porque no fue hasta agosto cuando tomaron medidas tras las peticiones de nuevo de Fiscalía aunque se conocía el caso desde febrero. Además, según la política de Vox, ambas aseguraron que se enteraron por los medios de comunicación de que el acusado era el marido de Oltra, ahora ex marido. «A nuestro juicio esto es increíble».

«Prefieren quedar como incumplidores de sus funciones como funcionarios a proteger a Oltra. Se están jugando ser acusados por delitos muy graves como obstrucción de la Justicia».

Hoy habrá una nueva sesión de declaraciones y «más contradicciones».