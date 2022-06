Mónica Oltra no asistirá a la reunión de Compromís en la que se decidirá su futuro

El futuro de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, pende de un hilo. Ese hilo está, en este momento, en manos del partido que lleva liderando durante los últimos años y al que ha llevado al Palau de la Generalitat, Compromís. La formación nacionalista celebrará esta tarde a las 16:30 una asamblea que, casualidades del destino, estaba convocada antes de la imputación de Oltra en el caso que investiga la actuación de la Conselleria de Igualdad tras descubrirse los abusos a una menor por parte de su exmarido. En esta reunión, el partido decidirá sobre el futuro de Mónica Oltra que, de momento, se encuentra imputada y deberá acudir a declarar el próximo 6 de julio.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta han explicado esta mañana que, puesto que se trata de una decisión política y no personal, prefiere que su partido “hable con comodidad”, es decir, sin que ella esté presente.

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no puede esconder su enfado y su malestar con todo este asunto. Ayer aseguró, en referencia a la celebración realizada el pasado sábado por Compromís en la que se puedo ver a Oltra bailando y muy animada junto a los compañeros de su partido, que él, desde luego, no está para fiestas. Además, metió presión: el asunto tiene que cerrarse esta misma semana. Si no lo hace Compromís, lo hará él mismo. No hay que olvidar que, aunque el Botànic es un Gobierno de coalición, en el que las decisiones se toman de manera mancomunada, es el presidente el que tiene potestad para tomar ciertas decisiones de calado, como la convocatoria de unas elecciones anticipadas -como sucedió en los comicios de 2019- o, como sería en este caso, la destitución de un conseller.

En Presidencia lo tienen claro, esta situación es insostenible y no puede mantenerse en el tiempo.

En cuanto a la Asamblea de Compromís de esta tarde, aunque nadie sabe lo que va a suceder, tanto el alcalde de Valencia y coportavoz de la formación, Joan Ribó, se ha mostrado bastante serio hasta el momento en este asunto y aseguró el pasado viernes que, aunque Oltra es una persona “imprescindible” en la formación, hay que tomar decisiones “corales”. La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, compañera de camisetas de Oltra en sus tiempos de oposición, reconoció ayer que la situación es muy difícil.

Por el momento solo Águeda Micó, coportavoz también de la formación, ha cerrado filas en torno a Oltra y aseguró el pasado viernes que la vicepresidenta no tenía ningún motivo para dimitir y añadió que su destitución por parte de Puig supondría la ruptura del Pacte del Botànic.