Mónica Oltra camina por la cuerda floja tras su imputación

Por las redes volvió a circular ayer un video en el que la diputada Mónica Oltra en una intervención en Les Corts. Le decía al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que cuando ella se encontrase en una situación como la suya- estaba imputado por el «caso de los trajes»- «me iré a casa». Lo haría, dijo entonces, desde la «política y la moralidad».

Estas declaraciones, como muchas otras exigiendo dimisiones a políticos del PP que habían sido imputados, persiguen a Oltra desde hace meses. Ahora, que la imputación ya está confirmada a través de un auto, se han convertido no solo en un problema para la vicepresidenta, sino también para todo el Gobierno valenciano.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) hizo público ayer el auto a última hora de la mañana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se encontraba en la clausura de la asamblea de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) cuando se conoció la resolución y, aunque era la esperada, lo cierto es que lo prudente era analizar el contenido del mismo antes de hacer cualquier valoración de peso.

Puig no tuvo más remedio que realizar unas declaraciones planas, sin ningún contenido político. «Respeto a la Justicia y sus procedimientos. Espero que todo se aclare definitivamente».

Con estas palabras daba un balón de oxígeno a la vicepresidenta, que no había sido desacreditada de manera inmediata. «Habrá que tomar la decisión más justa».

Posteriormente, ante la insistencia de los periodistas, aseveró que esta imputación no afectará al Gobierno de coalición ni, por tanto, al Pacto del Botànic que permite a la izquierda gobernar en la Comunitat Valenciana. «En absoluto, esta Comunidad está ganando credibilidad, está aumentando la inversión. Por tanto, hemos pasado de una mala reputación a un momento positivo. Esta es una situación puntual y se va observar como siempre, desde el respeto a la Justicia».

Sin embargo, tras analizar el contenido del auto, en el Palau de la Generalitat se da por segura la apertura de juicio oral y, mantener a Oltra como vicepresidenta, como portavoz del Consell y como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, es una situación que el PSPV no se puede permitir porque, independientemente de que sea una Gobierno de coalición, es el presidente de la Generalitat el que tiene la potestad de destituir a los consellers de su Ejecutivo.

La preocupación por la situación generada, por tanto, es máxima. Queda menos de un año para elecciones y que la otra cara visible del Botànic esté sentada en un banquillo es una situación que desgastaría sobremanera a todos los partidos de izquierda.

Estos son los elementos que están encima de la mesa, a la espera, por supuesto, de que Oltra se pronuncie sobre el auto de imputación.

La vicepresidenta no hizo ayer declaraciones, pero hoy las tendrá que hacer. Como portavoz del Gobierno valenciano comparece todos los viernes tras la reunión semanal del pleno del Consell.

La semana pasada, cuando ya se conocía el informe de la Fiscalía en el que se apuntaba a que su comportamiento y el de los funcionarios a sus órdenes se podía tipificar en los tipos penales de «prevaricación, abandono de menores y la omisión del deber de perseguir delitos», Oltra aseguró que no había cometido irregularidad alguna. «La línea roja es la verdad. No he cometido ningún delito».

«Ni un día más»

La oposición fue ayer muy dura con esta nueva situación. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, afirmó que espera que Mónica Oltra «no llegue a mañana» siendo portavoz, vicepresidenta del Consell y responsable de la tutela de los menores valencianos. El dirigente popular recordó que tanto Oltra como Puig, llevan «muchos años» diciendo que una cosa son las responsabilidades judiciales y otra «la ejemplaridad política», por lo que espera que ambos actúen con «coherencia» y «dignidad».

Desde Ciudadanos, la portavoz en Les Corts, Ruth Merino, insistió en que Puig pasará a ser cómplice de los delitos de Oltra si no la destituye de manera «fulminante».

Desde Vox, Ana Vega, dijo que no esperan que la vicepresidenta dimita, pero sí que el jefe del Consell la cese. «Los valencianos no nos merecemos que nos gobierne».