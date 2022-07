La madre de Marta Calvo pregunta al asesino confeso por qué no se suicidó antes de matar a las chicas

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha dicho a la salida del juicio sobre la muerte de su hija, en la sesión en la que ha declarado Jorge Ignacio Palma, que por qué no se suicidó antes de matar a las chicas, y le ha acusado de ser un cobarde. “Lo que tenía que haber hecho es asesinarse él, antes de matar a las chicas. ¡Cobarde!”

Palma ha basado su declaración en su idea original de suicidarse, algo que finalmente no llevó a cabo porque “si no he quitado la vida a nadie, por qué he de quitarme la mía”.

Por ello, la madre de Calvo que ha dicho que se va a casa con el inmenso dolor de no saber dónde está el cuerpo de su hija, ha dicho que por qué no se suicidó antes de matar.

Rota en llanto la madre de Marta ha dicho que Jorge Ignacio miente. “Dice que cuando yo fui a su casa pensaba que era una ‘madame’ y yo le dije que era la madre de Marta”. Cómo puede decir que la Guardia Civil miente, que los forenses mienten, que los criminólogos mienten y que han falseado los informes, cuando son profesionales con una media de cuarenta años de experiencia”. Y se ha preguntado: “¿mienten todos?, ¿él es el santo?”.

El portavoz de la familia de Marta ha dicho que “es un psicópata, un asesino en serie, que lo único que está haciendo es mantener un dolor terrible”. Ha dicho que “la Justicia es una tremenda basura, donde los derechos del criminal prevalecen sobre los de la víctimas” y ha dicho que “hemos de poner entre todos un final a esto. Como la sociedad española no salga a la calle para ponerle fin a estos, se repetirá una y mil veces”.

Por su parte, las abogadas que ejercen la acusación particular por parte de las víctimas han mostrado su indignación por las acusaciones que ha vertido el acusado sobre la “existencia de una confabulación judeomasónica contra él”. “Todo el mundo miente menos él” y se han preguntado de qué tenía miedo cuando se entregó “Podría entender que tuviera miedo de entregarse ante las fuerzas de seguridad de su país (Colombia), ¿pero de la Guardia Civil tiene miedo?”-

Las abogadas han destacado también cómo le rendían los 900 euros que ganaba y le daban para el alquiler del piso, los coches, la cocaína, las chicas....

También han destacado las veces que Palma se ha derrumbado y ha llorado “pero sin lágrimas”.