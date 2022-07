Compromís exige a Puig lealtad a los acuerdos del Botànic y el presidente reclama diálogo

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha pedido esta mañana al presidente de la Generalitat, Ximo Puig durante al sesión de control parlamentario que se siga avanzando en el autogobierno, pero le ha recordado que “esto se hace con acuerdos, lealtad, honestidad y coherencia. El Botànic somos garantes de los acuerdos cumplidos y hemos de seguir haciéndolo. Hemos de cumplir con una vicepresidenta o con otra pero muy firmes con los acuerdos”.

Robles se ha referido sin nombrarlo a la votación que se producirá la semana que viene para aprobar la tasa turística, un acuerdo del Botànic al que los socialistas siempre han sido muy reticentes y contra el que se manifiesta abiertamente en contra el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer.

Robles ha puesto ejemplos sobre las decisiones que se toman en Madrid y ha dicho que “el litoral está devastado y en Madrid creen que con camiones de arena se arregla. Desde Madrid nos han de decir si necesitamos un puerto más grande o no”.

Por su parte, el presidente Puig le ha exigido diálogo, en la línea con la reclamación socialista que habitualmente hace a Compromís para que abandone el dogmatismo. Puig ha dicho que “los acuerdos siempre están para cumplirlos y el dialogo es fundamental para llegar a acuerdos”.

Y ha recordado que “desde aquel Llibertad, Amnistia y Estatut d’Autonomia se ha ido avanzando en el autogobierno y es necesario. Porque España no se puede entender como un estado centralizado. La España que camina hacia el Estado federal es más real que la España centralista. La decisión de Volkswagen o de Ford tiene que ver con el autogobierno, porque si no, otro hubiera decidido otro sitio”.

Desde las filas populares, la síndica del PP, María José Catalá, ha reprochado a Puig que “mientras que está de fiesta y creando siete nuevos chiringuitos, los valencianos no pueden comprarse fruta y tienen miedo de ponerse enferma porque los hospitales están saturados”.

Catalá ha recordado que “no puede ser que haya pacientes que estén 4 días esperando para ser ingresados en el Hospital General de Valencia, ni que una ciudad como Valencia, con 800.000 habitantes, sólo tenga operativo 1 SAMU con médico. No puede ser que estén anulando vacaciones sanitarios después del desgaste que han tenido. El único que no puede tener vacaciones es Puig y su Consell”.

Así, ha denunciado que “hay una bomba de relojería que va a estallar en nuestro sistema de salud en las próximas semanas. No lo han visto venir. No han hecho los deberes” y ha recordado que “en mayo despidieron a 6.600 sanitarios de refuerzo Covid, no presentaron el plan de refuerzo sanitario hasta el 27 de junio. Puig tenía más la cabeza en lo de Oltra y lo de su hermano que en la sanidad valenciana”.

“Malas compañías”

Por su parte, la síndica de Cs Ruth Merino ha preguntado a Puig qué nota se pone en su gestión del Gobierno, a lo que el presidente ha respondido que “la nota la ponen los ciudadanos”.

Merino ha reconocido que “han conseguido algunos logros, han mejorado algunos indicadores y en algunos indicadores estamos mejor que hace años. Pero no se ha esforzado los suficiente, se ha rodeado de malas compañías y no vale compararse con los más zoquetes de la clase”. Le ha dicho que “la salud de todos los valencianos le bajan la nota, se la bajan mucho. La lluvia de millones que trajo en el último debata de política general, las promesas luego no se hacen realidad. Siguen pintando más millones que no llegan nunca. No cumplir sus promesas les resta puntuación”.

Ruth ha animado a Puig a que haga de la Comunitat “una tierra atractiva para las empresas, no solo para las macroempresas. Abrace las oportunidades como la ampliación del puerto de valencia, y no deje que sus socios les pongan más palos en las ruedas. Tiene ocasión para subir la nota si votan la semana que viene en contra de la tasa turística, subirá nota. Con Mónica Oltra se equivocó de víctima y también le baja nota”.

Puig le ha contestado que “el Plan Edificant ha sido un éxito y por eso lo ampliamos con 700 millones más. Mas de 600 actuaciones ya que hacemos con los ayuntamientos. Ningún gobierno ha ayudado más al turismo en el autogobierno valenciano que éste”. También ha explicado que “no se ha eliminado el Menjar a casa. Lo único que se hace es cambiar el modelo”.

Por su parte, Ana Vega de Vox le ha preguntado por las medidas que vana articular para “un invierno duro para las familias” por la crisis económica, a lo que Puig le ha pedido que se “aclaren porque donde gobiernan dicen que los gobiernos autonómicos no han de hacer nada, que lo ha de hacer el gobierno de España”

Por la formación Podemos, su síndica, Pilar Lima ha pedido “incrementar nuestra soberanía energética para tener energía más limpia y bajar el precio de la luz”. Y ha preguntado si “considera que debemos acelerar la acción del Botànic y promover un pacto de rentas que disminuya los costes de la inflación”.

Puig ha coincido en que no puede haber perdedores y ha referido que el pacto de rentas se está estudiando entre los agentes sociales y abogó por el pacto.