El PP denuncia la “persecución” de la Generalitat valenciana a la víctima del exmarido de Oltra

Las reacciones a la información de que la Fiscalía investiga la desprotección del hijo de la joven que sufrió abusos por parte del exmarido de Mónica Oltra no se hicieron esperar. El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, denunció este sábado que siga “la persecución” a la joven a la que ahora “se le quiera desgarrar de la tutela” de su hijo.

Así lo dijo en referencia a la intención de la Fiscalía de Menores de abrir un expediente por la posible desprotección del hijo de esta mujer, después de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas le haya remitido un informe en ese sentido de los servicios sociales municipales.

“Da toda la sensación de que sigue una persecución”, ha afirmado el dirigente del PP, quien ha reprochado que no solo no se protegió la menor, se la esposó, no se le creyó, se ocultó la investigación y se le niega la renta de inclusión, que ahora, además, “se le quiere desgarrar de la tutela” de su hijo.

“No se qué mal ha hecho esta pobre chica para que después de todo esto se la siga persiguiendo”, ha señalado Mazón, quien ha preguntado cómo es posible que siga en su puesto la directora general de Infancia y Adolescencia, imputada por la gestión de los abusos a esta chica.

Por su parte, la portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha acusado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de “permitir la persecución a la víctima del ex de Oltra” y ha calificado de “deleznable” la actitud de Puig hacia esta joven, a quien ni siquiera “ha pedido perdón en ningún momento”.

La diputada ha exigido que “cese de una vez la persecución infame a esta chica” y se ha preguntado si la nueva vicepresidenta y consellera de Igualdad y políticas Inclusivas, Aitana Mas, “va a seguir la estela de su predecesora -Mónica Oltra- y va a ser partícipe del escarnio que está padeciendo Maite”.

“Va a verme mucho”

Precisamente, a la nueva vicepresidenta se ha referido el dirigente popular, Carlos Mazón, quien ha manifestado que si a Mas no le gusta verle por Valencia, “lo siento mucho, pero que se vaya acostumbrando porque va verme mucho”, y dijo que él la echa de menos en Alicante.

Mazón se ha referido así a unas palabras de Mas, en las pidió al dirigente del PP que se centre en el trabajo que tiene como presidente de la Diputación de Alicante y deje de generar miedo entre los más vulnerables sobre el programa “Menjar a casa”.

Ha considerado que el programa “se lo están cargando”, pues desde el Consell “han dejado a los ayuntamientos abandonados a su suerte y condenan los usuarios -que son personas mayores vulnerables- a seguir pagando el 34 %”.

“Nuestra propuesta no es consignar 7,7 millones sino los 20 millones que hacen falta para que los usuarios que están en riesgo de vulnerabilidad pasen de pagar el 34 al 8 % y que podamos cubrir a todos los ayuntamientos”, ha manifestado, y ha dicho que eso es lo que van a hacer desde la Diputación de Alicante.

El presiente del PPCV también ha criticado las medidas adoptadas por el Consell para hacer frente al aumento de precios, especialmente la relacionada con el canon de saneamiento, porque, según ha denunciado, “no hay rebaja del canon, hay un aplazamiento, con lo cual vamos a acabar pagándolo igualmente”.

“Nos han engañado”, ha criticado Mazón, quien ha reprochado al Gobierno valenciano que se siga “negando a bajar los impuestos”.