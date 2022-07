900 asientos, 115 árboles, y las antiguas vías del tranvía: estos son los secretos de la nueva Plaza de la Reina de Valencia

Las obras de remodelación de la Plaza de la Reina de Valencia, que se iniciaron en pleno confinamiento por la pandemia de la covid, han llegado ya a su fin, y el nuevo espacio será inaugurado hoy, no sin estar exento de polémica. A pesar de que el Ayuntamiento de la ciudad se vanagloria de la presencia de 115 árboles en la plaza -que aún no cuentan con suficiente envergadura porque deben crecer- los comerciantes y vecinos de la zona denuncian los escasos espacios de sombra en toda la plaza.

Rafael Mampel, representante de la asociación de vecinos de Ciutat Vella, se muestra muy descontento e indignado con el resultado de las obras: «Es una barbaridad la explanada que han hecho estos del Ayuntamiento. Nos decían que iba a ser una zona muy verde, muy ecologista y no hay nada de ello. Lo que hay es mucho cemento, cuatro palmeras y cuatro toldos».

Lejos de estas críticas, el concejal del Ayuntamiento y Coordinador General del área de Movilidad Sostenible y Espacio Público, Giuseppe Grezzi, explicaba orgulloso hace unos días a través de un vídeo difundido en Twitter, cuáles son los principales secretos que esconde la nueva Plaza de la Reina.

🔍 Els secrets de la plaça de la Reina amb @giuseppegrezzi 👇 pic.twitter.com/UMut0XqTGf — Joan Ribó (@joanribo) July 20, 2022

El primero de ellos es que donde antes había una entrada al parking y “coches circulando por todas partes”, ahora hay un espacio de 12.000 metros cuadrados de una nueva plaza. Además, antes de que existiera esta céntrica plaza, había una isla de casas que creaban una callejuela que llegaba hasta la puerta de los hierros de la Catedral de Valencia. La línea de esas fincas, se ha marcado ahora con unos árboles en homenaje a aquellas viviendas. Precisamente en uno de aquellos pisos, vivía el arquitecto valenciano Rafel Gustavino, que posteriormente se hizo famosos por sus bóvedas en el metro de Nueva York. Una estatua rendirá homenaje a este profesional valenciano.

Grezzi explica que en toda la plaza se han plantado 115 árboles de más de 30 especies autóctonas. Además, se han instalado más de 900 metros lineales de asientos y bancos, elaborados con la misma piedra calcárea con la que se construyó la catedral. Tiene la particularidad de que no se calienta, y además no resbala. En los puntos en los que no se podían plantar árboles puesto que debajo estaba el parking, se han instalado postes con toldos que se desplegarán durante los meses de verano.

Otra particularidad de esta nuevo espacio es que se ha recuperado la presencia de las antiguas vías del tranvía que iban hacia el Miguelete y luego hacia la plaza del Ayuntamiento.