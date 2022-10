El jefe de la Comisaría del centro de València: “Hace cinco años que no detenemos a delincuentes españoles”

El aumento de la delincuencia en la ciudad de València es un hecho que se constata en las estadísticas. Es una denuncia que realizan con frecuencia los grupos de la oposición en el Ayuntamiento. Exigen más policía en la ciudad para evitar robos y agresiones puesto que según los últimos datos del Ministerio del Interior, la criminalidad en la ciudad ha aumentado un 31, 5 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Sobre este asunto trató la jornada realizada el pasado viernes en València por Vox, pero incidiendo en qué medida influye el fenómeno migratorio.

En una de las mesas de debate intervino el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la comisaría del centro de València, Ricardo Ferris que asegura que “inmigración ilegal es igual de delincuencia”. Explica que él es un policía de calle, es decir, que a pesar sigue pisando el terreno. “Hace cinco años que no trabajamos con delincuentes nacionales”. Asegura que cuando detienen a algún español incluso bromea diciendo que en lugar de a la comisaría lo van a pasar al “centro de especies protegidas de El Saler. Aquí tengo algún policía de mi comisaría que lo puede confirmar”.

Ferris insistió en esta idea. “El delincuente nacional no existe. Y vamos, en otras comisaría exactamente igual. Yo cuando oigo esos porcentajes, el 30, el 40, el 50… Me parece absurdo, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad porque desgraciadamente a día de hoy, la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil, son extranjeros, gente que viene de fuera, en el sentido de la palabra más amplio del que puedan imaginar”.

A continuación, asegura que no vienen “sólo de Argelia” y justifica su discurso comparando a cómo se enseña a un perro a no defecar en casa. “Mi madre decía que durante unos días hay que meterle el morro en la mierda. Yo cuento esto para que la gente se entere y para que empiece a actuar” porque, insiste: “Los que vienen en patera son expresidiarios”.

Expedientado

La Dirección General de la Policía Nacional le abrirá expediente por estas declaraciones que hizo en un acto el pasado viernes en el Ateneo Mercantil de València en el marco de un acto sobre Inmigración y Ciudadanía organizado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y el grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes.

El acto contó con dos mesas redondas y la presencia del vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, la primera sobre Inmigración, en la que estaba anunciado el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores, un inspector jubilado y el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo.