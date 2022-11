El PP alerta de que en un año ha aumentado un 32 por ciento el número de sin techo en Valencia

El Partido Popular del ayuntamiento de Valencia ha pedido un tratamiento individualizado de los sin techo para encontrar soluciones a una situación crítica en Valencia y antes de que llegue el invierno ya que “los sin techo de la ciudad siguen aumentado y hay que tener soluciones para atender a los más vulnerables de la ciudad”, ha afirmado la portavoz del PP en Valencia María José Catalá. Desde el PP se ha alertado de que el número de sin techo ha aumentado en un año en un 32 por ciento.

Además ha reclamado un plan especial para la fábrica de Benimaclet en la que ya han fallecido tres personas. Para Catalá, “este lugar no puede continuar siendo un punto negro de la ciudad”.

La concejal popular ha pedido al equipo de gobierno que dimensione con más plazas la Operación Frío para que todos los sin techo puedan tener una plaza de albergue porque se cuenta con 673 plazas en albergues, 60 de refuerzo, cuando el censo municipal presentado por el Ayuntamiento indica que hay 754 sin techo en la ciudad.

“Cerca de 100 plazas faltan en la ciudad para cubrir las necesidades del censo de sin techo realizado por la propia concejalía. Es una vergüenza que no cubran ni el número mínimo de las personas censadas”, ha indicado Catalá.

En este sentido, ha añadido que la dejadez de Ribó llega a los más débiles y a los que necesitan una atención más especial y ha lamentado que tras el fallecimiento de una persona en la fábrica de Benimaclet el pasado viernes “Ribó no haya tomado ni una medida extraordinaria, no haya activado la “operación frío” y no se tome en serio el problema de las personas sin hogar”.

Además ha reclamado al Gobierno de Ribó y PSOE un refuerzo de la unidad X4 de la Policía Local que se ocupa de las personas sin techo para afrontar un problema serio y real de la ciudad. “En 2015 habían 12 agentes y en la actualidad están la mitad, seis, que sólo tienen turnos de mañana y tarde de lunes a viernes, quedando al ciudad sin cobertura de estos agentes tanto la noche como los fines de semana”.

“Estos policías han demostrado el buen trabajo que realizan y, por eso, en lugar de recortar el número de agentes de la unidad y su horario debería destinarse más plantilla a ellos y ampliar el horario al nocturno, donde se agrava la situación de los sin techo, y al fin de semana”, ha apuntado la portavoz popular.

Catalá ha alertado que en sólo un año ha aumentado un 32 por ciento el número de personas que viven sin techo en la ciudad de Valencia y cada vez se ven en más puntos de la ciudad “desde hace varios días hay una tienda de campaña en la Gran Vía y en Guillem de Castro cada vez se vez más persona sin techo durmiendo en la antigua sede de Hacienda, en cajeros o los jardines cercanos a San Agustín. “No se puede mirar hacia otro lado hay que abordar el problema ya, antes de que haya más problemas y lleguen noches más frías”.

En el año 2019 eran 570 personas las que vivían sin techo, mientras al cierre del año pasado 2021 son 754 las personas sintecho en la ciudad, lo que supone 184 personas más, según un informe que presentado en la comisión de Bienestar Social bajo el título “Estrategia de Intervención Social con personas sin Hogar 2022-.2027″. Además, en el propio informe ya se reconocía que se están atendiendo a más de un millar de personas sin hogar en el centro municipal creado en 1995 para este fin.

En el informe de la concejalía se señalaba que los sin techo se concentraban en las zonas del cauce del río y Botànic, seguidas de Campanar y Arrancapins. De ellas, una cuarta parte duerme a la intemperie en las calles de la ciudad, mientras que un 21 por ciento lo hace en parques, un 9,6 por ciento en puentes y un 7,6 por ciento en cajeros. Respecto a la edad, la población sin hogar localizada oscila entre los 18 y los 81 años, siendo la edad media estimada de 41,53 años. Dicha media aumenta ligeramente en calle y desciende en centros.

En este sentido ha advertido que los índices de pobreza se dispara en la ciudad “mientras el Gobierno de Ribó y PSOE siguen mirando hacia otro lado y ya son casi una treintena los asentamientos de personas sin hogar en la ciudad de Valencia y en muchos de ellos la situación es límite, como en Benimaclet donde ya se han producido tres muertes”. Siguen aumentado los asentamientos de personas sin hogar en la ciudad y la cifra se sitúa en 26 asentamientos que se extienden en los barrios de Valencia.

A pesar de la situación en siete años han sido incapaces de construir un albergue para para personas sin techo. “Que sigue sin tener ubicación definitiva del centro multiusos de atención, intervención social alojamiento a personas sin techo que esta delegación tiene intención de construir. Es un proyecto que estamos decididos a llevar a término y se está definiendo la ubicación más idónea”.

La ciudad tiene en la actualidad 26 asentamientos de personas sin hogar distribuidos en los barrios de la ciudad. Los asentamientos están situados en todos los barrios de la ciudad, especialmente en Malilla, Quatre Carreres, La Punta, Nazaret, Vara de Quart, Castellar-Oliveral, Poblats del Sud, Orriols, El Grao, La Cruz Cubierta, Poblats del Nord San Marcelino, Camí Real, Fuente de San Luis y Benimaclet.

Catalá explica que “el índice de pobreza también se ha disparado desde que Gobierna Ribó y PSOE en la ciudad de Valencia. En el año 2015 este índice era del 16,1 por ciento mientras que ahora están en un 21 por ciento, es decir que se ha incrementado en cinco puntos. Un 21 por ciento de familias de la ciudad está en riesgo de pobreza lo que supone que son casi uno de cada cuatro valencianos los que están en riesgo de pobreza”.

“Quienes venían a rescatar personas en casi ocho años de gobierno han hecho más bien lo contrario, y a quienes han rescatado es a sus amigos aumentando el gasto de altos cargos en el Ayuntamiento colocando a personas vinculadas a los dos partidos Compromís y PSOE”, ha concluido la portavoz del PP.