Ruth Merino dimite al frente de Ciudadanos ante la indiferencia de Madrid

La hasta hoy síndica de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Ruth Merino, ha presentado su dimisión esta mañana, como síndica y como diputada, ante la total indiferencia de su organización en Madrid: “no me ha llamado nadie”.

La dimisión de Merino se conoció ayer por la noche y se oficializará mañana ante el Parlamento valenciano, aunque su relevo no se podrá producir hasta la semana que viene cuando se conozca la composición de la nueva ejecutiva del partido, abierto ahora mismo en canal por unas primarias internas entre los propuestos por Inés Arrimadas y Edmundo Bal.

Merino ha explicado, con lágrimas en los ojos que “en los últimos años han ocurrido muchas cosas. Asumí la portavocía después de la moción fallida de Murcia, y también eran momentos convulsos en el grupo. Se cometieron muchos errores. Hay una gran falta de escucha y de democracia interna”.

Y de hecho, ha afirmado que “me costaría votor a Ciudadanos en las próximas elecciones”.

Ha añadido que “en junio pasado, con los resultados electorales de Madrid, Castilla y Andalucía, la situación era insostenible y el partido se planteó la refundación. Me sentí escéptica desde el momento de que fuera Inés Arrimadas la que nombró a los ocho de la refundación”.

Sin embargo “cuando Adrián Vázquez explicó la refundación le dije que era un buen plan, pero que las elecciones iban a interrumpier el proceso. Lo ideal hubiera sido desaparecer del panorama político porque las heridas eran muy profundas. Y resurgir con nuevas caras pero con los profundos valores liberales”.

Dónde queda la honestidad

En ese momento “me ofrecieron ser la cabeza de la refundación y presentarme a las primarias y les dije las cosas que tenían que cambiar: dónde quedaba la meritocracia, la democracia interna y la honestidad”.

Y no ha dudado en afirmar que “las personas de la Comunitat Valenciana que conforman la lista de Inés, consolidan todo lo malo”, aunque luego ha dicho que no se refería a los miembros de su grupos parlamentario, pese a que la lista en Valencia está liderada por la portavoz adjunta, Mamen Peris, con quien reconoce no haber hablado.

Respecto a la lista de Edmundo Bal ha explicado que “a través de María Muñoz ha sabido de los problemas de aqui, pero tampoco ha hecho nada. Y si ganara, el partido daría una giro ideológico que no comparto. Ahora le ponen apellidos a liberal, de centro izquierda, progresista... y a veces hemos tenido discusiones de ciertos temas porque ellos tienen un pensamiento más socialdemácrata y yo más liberal”.

Ninguna de las dos listas puede, en su opinión, “sacar a este partido del agujero tan profundo donde se encuentra. Que me expliquen qué diferencia hay entre el ciudadanos del lunes que viene o el de hace seis meses”.

“No me gusta que se premie a determinadas personas y se destierra el talento y la honestidad de personas que han trabajado muy duro. No se tiene en cuenta los territorios y especialmente la Comunitat Valenciana con los gobiernos del PSPV y Compromís”.

Ha explicado que “he tomado la decisión de dimtir de todos los cargos orgánicos y también de dejar el acta”. Y ha dicho que “no he pensado todavía si dejo el partido. Lo hago con tristeza y con impotencia pero creo que es lo correcto. Ha sido una experiencia muy bonita”.

“La vida es muy larga.No sé si volveré a la política. Pero esos valores de consenso, diálogo, meritocracia, los defenderé en cualquier sitio sea Cs o el partido como se llame. No tengo ninguna oferta firme de nadie y lo hago sin pensar en otros partidos”, pero ha reconocido que se sitúa en el “centro, centro” y si tuviera que decidir entre un partido más a la derecha o a la izquerda, derivaría más a la derecha”, ha concluido.