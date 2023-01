Mamen Peris será portavoz del grupo Ciudadanos en Les Corts tras la dimisión de Ruth Merino

La diputada de Ciudadanos, Mamen Peris, será la nueva portavoz del grupo en Les Corts tras la dimisión la semana pasada de la anterior síndica Ruth Merino, quien denunció el ninguneo al que le había sometido el partido.

Peris ha sido elegida por asentimiento de todos los diputados del grupo, lo que ha evitado la votación. La recién nombrada síndica ha agradecido a todos sus compañeros el gesto y ha hecho hincapié en que “aquí no sobra nadie”, en alusión a las divisiones que ha vivido el grupo valenciano durante el congreso de refundación vivido el pasado fin de semana en el ámbito nacional, y les ha animado a trabajar de cara a las elecciones del mes de mayo “porque el centro liberal es más necesario que nunca”.

Sin embargo, en lo que no han logrado llegar a un acuerdo los diputados de Ciudadanos ha sido en la designación de la segunda portavocía adjunta, ya que en la primera se mantiene a Mercedes Ventura, quien no ha planteado batalla a Peris y conserva su cargo. De este modo y para mantener la representatividad de las tres provincias (Peris es de Valencia y Ventura de Castellón), la segunda portavocía recaerá en un diputado alicantino, si bien no han llegado a un acuerdo sobre quién será el designado. El coordinador nacional de Cs, Carlos Pérez-Nievas, presente en la reunión del grupo parlamentario, ha dado una semana a los propios diputados alicantinos, para que entre ellos elijan al síndico adjunto.

Como muestra de conciliación, todos los diputados han compartido hoy mesa y mantel tras la reunión en Les Corts.