El 86% del alumnado de bachillerato de la Comunitat Valenciana termina en dos años

El 80% del alumnado de bachillerato termina en los dos cursos (86% en la Comunitat Valenciana) aunque un 7% precisa de un año más para finalizar estos estudios y son las mujeres las que más titulan a tiempo.

Según la última Estadística del seguimiento educativo y rendimiento académico del alumnado que accede a bachillerato, ocho de cada diez estudiantes que empezaron este ciclo en 2019-2020 titularon a los dos años mientras que un 7% lo hizo al tercer año y en el cuarto año lo hace un 1,2%.

Las comunidades con mayores porcentajes de alumnado que consigue el título en dos años fueron la Comunidad Foral de Navarra (89%), País Vasco (88%), La Rioja (87%) y Comunitat Valenciana (86%).

En el tercer año destaca el porcentaje de titulados de Andalucía (9%), Comunidad de Madrid (8,8%) y Castilla-La Mancha e Islas Baleares (8%).

El porcentaje de alumnado que titula a los cuatro años siguientes de empezar bachillerato se ha incrementado en casi un punto respecto a la promoción que accedió en el curso 2018-2019.

La estadística desvela que el porcentaje de alumnos que finalizan bachillerato a los cuatro años en centros privados es superior (del 94%) que el de los centros públicos (87 %).

Y el número de mujeres que terminan es mayor que el de los hombres, con una diferencia de casi 4 puntos.

Atendiendo a la edad del alumnado que accedió a esta etapa de la enseñanza no obligatoria en el curso 2019-2020 y tituló a los cuatro años, el 92,4 % corresponde a alumnos de 16 años, el 63% inició este ciclo con 17 años y el 48,5% con 18 años. Con edades superiores a los 19 años finalizó el 33%.

Según la nacionalidad de los estudiantes, existe una diferencia significativa entre la población con nacionalidad española que finaliza el bachillerato en cuatro años y que ronda el 90%, y la población con nacionalidad extranjera, donde es el 69% el que termina en este plazo.

En el curso 2021-2022, el 91% del alumnado que un año antes empezó estos estudios continúa matriculado y un 5,4% aparece matriculado en otras enseñanzas del sistema educativo (5,1 % en Formación Profesional de Grado Medio) mientras que el 3,5 % restante no está recogido dentro de la matrícula del sistema educativo.