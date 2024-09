Abascal pone en peligro la aprobación de los presupuestos valencianos para 2025

Hace tan solo cinco días la consellera de Hacienda de la Generalitat valenciana, Ruth Merino, explicaba que el Gobierno valenciano no puede descartar la posibilidad de que los presupuestos de este año tengan que ser prorrogados en el caso de que la Ley de las cuentas para 2025 no fuera respaldada en Les Corts por sus ex socios de Gobierno, la formación Vox.

Poco ha tardado este partido en hacer sobrevolar dicha amenaza sobre los diferentes Gobiernos autonómicos en los que gobernaba hasta hace poco con los populares. El presidente de Vox, Santiago Abascal, advirtió ayer al PP de que si alcanza un acuerdo para reformar la ley de extranjería con el PSOE, difícilmente podrá su partido apoyar los presupuestos autonómicos para 2025 en las comunidades en las que gobiernan los populares, como la valenciana.

En el caso de la Comunitat, los 40 diputados del PP necesitan el voto a favor de los 13 diputados de Vox -la abstención no sería suficiente, ya que la Ley de Presupuestos necesita más «síes» que «noes»-. Obviamente, se da por supuesto que ni Compromís ni PSPV, los dos partidos de la oposición, votarán a favor de los segundos presupuestos de Carlos Mazón, esta vez en solitario.

De hecho, en el caso de Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ya dejó claro el pasado viernes que el Consell «no les busque» para apoyar los presupuestos de la Generalitat para 2025, y aseguró que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, «no quiere diálogo».

En cualquier caso, Merino se mostró convencida de que los Presupuestos para 2025 se presentarán en tiempo y forma, es decir, antes del 31 de octubre, y aseguró que dialogarán con todos los partidos políticos. Otra cosa es lo que suceda cuando el documento llegue a Les Corts.