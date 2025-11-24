Estos son los cuatro ingredientes que lleva el mejor bocadillo para almorzar en Valencia

El almuerzo hace tiempo que dejó de ser una costumbre exclusiva de aquellos trabajadores que necesitan reponer fuerzas por la tarea física que desempeñan en su labor diaria. El almuerzo ha pasado a ser una de las comidas más codiciadas del día pero que muchos reservan para el fin de semana.

Los templos del almuerzo están distribuidos por toda la Comunitat Valenciana y los Premis Cacau d' Or Especial, promovidos por Amstel, entrega anualmente estos galardones para distinguir las propuestas más sabrosas, arriesgadas y, para qué mentir, cargadas de calorías.

El Premi Cacau d’Or Especial ha sido para el restaurante Los Abetos, ubicado en Torrent. Este reconocimiento lo acredita como uno de los mejores lugares para almorzar en la provincia de Valencia. Además del galardón, Los Abetos ha recibido 1.000 euros en productos de la marca y 3.000 euros para renovar la decoración de su establecimiento.

El "cestón" ha ganado con estos ingredientes: contramuslo de pollo macerado con hierbas, patatas, aguacate y salsa secreta. Esta combinación le ha valido el Ruta Tornar Fuerzabar, impulsada por Heineken España para apoyar a la hostelería valenciana tras la dana, en la que participaron más de 180 bares de diez comarcas afectadas por la dana. Diez de esas recetas llegaron a la final, en la que el jurado formado por Juanjo Rausell, presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia; Ana Torres; Paco Alonso; Pablo Margós, chef ejecutivo del Trinquet Pelayo; y Manuel Latorre, gestor comercial de Heineken, eligió la propuesta de Los Abetos como vencedora.

Por provincias, en Castellón, los Premis Cacau d’Or han distinguido al restaurante Casa Julián (La Barona), Casa Bou (Sant Joan de Moró) y Bar Trafalgar (Grau de Castelló).

En la provincia de Valencia, los Cacau d’Or han premiado a Cal Carrero (Patraix, València), La Nueva Terraza (La Pobla de Vallbona) y Mesón Canela (Campanar, València). Sin salir de Valencia se ha entregado el primer premio Morter d’Or Chovi, que ha recaído en la falla Jesús-San Francisco de Borja (Zenete). Además, en Torrent han recaído dos premios especiales: Premio especial Centenario, a La Curra.

En Alicante los galardones han recaído en Nautilus (Forna), Rafel Restaurant (Pego) y Restaurant El Rall (Benissa).