El fuerte viento obliga a cerrar parques y a proteger el Belén Gigante de Alicante por seguridad

El Ayuntamiento de Alicante ha activado hoy el Plan de Emergencia por fuertes vientos superiores a 70 kilómetros por hora, comunicado por la Generalitat, ampliando el radio del vallado de protección de seguridad en el Belén Gigante situado en la plaza del Ayuntamiento, donde se han retirado también los veladores, y en los seis ángeles de la decoración navideña, además de cerrar el acceso a los parques y jardines en todo el casco urbano, así como a los castillos de Santa Bárbara y San Fernando.

La Policía Local ha procedido a las 10 de mañana a ampliar el radio del vallado del Belén Gigante en la plaza del Ayuntamiento hasta los soportales de la plaza, restringiendo el acceso peatonal hasta la entrada principal del palacio consistorial, al tiempo que se han retirado también los veladores.

De la misma forma, se ha ampliado hasta los 15 metros el radio de vallado de los seis Ángeles Gigantes de la decoración navideña distribuidos por la ciudad; concretamente, en el cruce de la avenida de la Universidad con Jaime I, plaza San Cristóbal, General Marvá, avenida Xavier Soler (frente al Centro Comercial Gran Vía), confluencia de las avenidas Costa Blanca con Condomina (frente a la Iglesia de San Pablo) y en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

También se ha procedido, por los diferentes servicios municipales de Turismo y Zonas Verdes, al cierre al paso peatonal a todos los parques y jardines de la ciudad, y ha quedado cancelado el acceso al Castillo de Santa Bárbara en el monte Benacantil, así como al de San Fernando en el monte Tossal.

El Plan de Emergencias por fuertes vientos se mantendrá actividad hasta nuevo aviso del Centro de Control de Emergencias de la Generalitat.