La alerta naranja por la dana Alice fuerza a la Generalitat a aplazar el acto institucional del Día de la Comunitat Valenciana

Ni procesión cívica ni acto institucional en el Palau de la Generalitat este 9 d'Octubre, un hecho inédito. La alerta naranja por lluvias torrenciales por la Agencia Estatal de Meteorología y la posterior activación de la misma alerta por la Conselleria de Emergencias ha llevado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a aplazar el evento tradicional en celebración del Día de la Comunitat Valenciana. El motivo es "evitar desplazamientos" de las "más de 400 personas invitadas" de todo el territorio nacional, como se recomienda ante una alerta naranja meteorológica.

Además, se destaca que los propios servicios de emergencias estaban premiados y debían acudir ayer a recibir la Distinción de la Generalitat Valenciana, que se otorgará a todo el que fue solidario con el pueblo valenciano tras la dana del pasado 29 de octubre. Al evento estaban invitados también, como ha anotado la Generalitat, alcaldes de municipios que deberían mañana estar cumpliendo su función de seguir los avisos del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Pero no solo ellos, también representantes de otras comunidades autónomas, encabezados por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que estaba previsto que recogiese la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana por su solidaridad tras la riada. Con la cancelación, se evitan los desplazamientos de estos.

Por el momento no se sabe una nueva fecha para este evento, pero previsiblemente no será este puente al estar presente la dana Alice, la primera con nombre propio de la Aemet, en la península hasta el domingo.

A cambio, Mazón emitirá este jueves una declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana al más puro estilo del Rey Felipe VI.

Según la predicción de Aemet para el jueves 9 de octubre se prevé acumulados de 100 milímetros en 12 horas en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia para la franja comprendida entre las 00.00 y las 24.00 horas, intensidad que también mantiene para el litoral norte de Valencia de 00.00 a 15.00 horas y para el litoral sur de Alicante de 6.00 a 24.00 horas.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la alerta naranja para el litoral de las provincias de Valencia y Alicante y amarilla para el interior de Valencia y Alicante, así como para el interior sur de Castellón y todo el litoral de la provincia de Castellón, y la ha remitido a ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias, recomendando además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección.