Alicante, puerta de entrada comercial con el norte de África

El tráfico de pasajeros entre el puerto de Alicante y Argelia ha aumentado un 36,7 por ciento en los últimos doce meses respecto al mismo periodo del año anterior, al contabilizar un total de 163.618 usuarios, mientras que el de vehículos ha registrado un incremento aún mayor en ese lapso, cercano al 58 por ciento, al sumar 69.251 unidades.

Según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Alicante, este comportamiento "refuerza el papel de Alicante como plataforma estratégica de conexión entre Europa y el Magreb, una posición que se ha visto fortalecida por la estabilidad y regularidad alcanzada en las rutas con Argelia".

Para el organismo portuario, "estos resultados no son solo un indicador de crecimiento operativo, sino también un reflejo de la solidez de las relaciones entre Alicante y Argelia, que mantienen un flujo constante de intercambios económicos, familiares y culturales".

La Autoridad Portuaria "reafirma su compromiso de seguir reforzando estas conexiones, mejorar los servicios y continuar impulsando el posicionamiento de Alicante como uno de los enclaves marítimos más relevantes del Mediterráneo occidental".

Con estas cifras, según la nota de prensa, "el puerto de Alicante se consolida como referente en el tráfico marítimo con el norte de África, reforzando su compromiso con la conectividad sostenible, el desarrollo económico regional y la cooperación transmediterránea".

En la actualidad son tres los buques que enlazan Alicante con los puertos de Orán y Argel. Se trata del Cracovia, de Ocean Ports Shipping; el Venizelos, de E.N.T.M.V., y el Romántika, de la compañía Madar Maritime.

Según la misma fuente, "el aniversario del buque Cracovia, que se celebra este mes, ha marcado un punto de inflexión para las operaciones del puerto".

"En su primer año completo de funcionamiento, la embarcación ha transportado 63.404 pasajeros y 29.551 vehículos, convirtiéndose en uno de los elementos fundamentales en la consolidación de la línea con el país norteafricano", ha destacado la Autoridad Portuaria de Alicante.