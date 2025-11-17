La jueza de la dana estrecha el círculo más cercano a Mazón y cita a declarar a la directora general de la Secretaría del presidente

La jueza que investiga la gestión de la dana en Valencia ha acordado la unión al procedimiento de las grabaciones que Marco Presa, asesor de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, realizó el 29 de octubre en el Cecopi y citar como testigo a la directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente de la Generalitat, Pilar Montes.

La jueza ha emitido este lunes seis autos, en los que también desestima el recurso de reforma formulado por el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en esta causa junto a Pradas, contra el auto previo que denegó su solicitud de requerir información sobre la trazabilidad de una comunicación remitida por el director general de Medio Natural y Animal.

Asimismo, desestima la solicitud de una acusación particular relativa a la práctica de diligencias sobre la distribución por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de agentes y guardas en el territorio el 29 de octubre de 2024, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En cuanto a la providencia, la magistrada acuerda la citación de un testigo a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, así como solicitar información sobre el fallecimiento de dos personas en Alginet y en una residencia de la tercera edad de Carlet, después de que sus familiares hayan pedido que sean consideradas víctimas de la dana.