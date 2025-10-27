Alicante navega hacia los 300.000 cruceristas en 2026

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha avanzado este lunes que el próximo año, 2026, podrían rozarse los 300.000 cruceristas en el puerto de la ciudad después de un año, el actual, en el que se prevé superar el cuarto de millón.

El alcalde, que a primera hora de este lunes ha sido abuelo de su primera nieta, Catalina, ha ofrecido estos datos en su discurso durante el V Foro Económico Español de Alicante, acto celebrado en Casa Mediterráneo de Alicante junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El alcalde ha señalado que los buenos datos de los cruceros refrendan que el sector turístico "es la gallina de los huevos de oro" aunque ha proseguido que la ciudad debe evitar "morir de éxito", para lo cual ha dicho que el ayuntamiento está "muy encima" de los apartamentos y otros productos alojativos para seguir una "regulación sensata" con el objetivo de que el crecimiento sea "sostenido y sostenible".

Barcala ha explicado a los participantes que la ciudad "vive el mejor momento de su historia", como se refleja en el crecimiento del empleo para situarse por encima de las tasas autonómica y estatal, y ha manifestado que Alicante supone el 25 por ciento del PIB provincial.

1.000 empresas más

Alicante ha generado mil nuevas empresas en el último año para alcanzar 25.467 con un tamaño medio un 75 por ciento superior a la tasa provincial, según el alcalde, que ha aseverado que la ciudad es líder en España y la UE en la gestión inteligente del agua.

La Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) y Casa Mediterráneo son los dos principales referentes internacionales, ha proseguido el alcalde, quien ha agradecido públicamente al presidente de la Generalitat su implicación en la construcción de más de 6.000 viviendas, entre el 30 y 40 por ciento sociales, tras un periodo del Botànic de Ximo Puig con "cero" viviendas nuevas para los colectivos más vulnerables.