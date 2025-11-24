Alicante supera expectativas al cerrar el año como Capital Gastronómica

En enero de 2025, Alicante cogía el testigo de Oviedo (Asturias) como Capital Española de la Gastronomía, y presentaba, y por todo lo alto, su programación en la Feria de Turismo de Madrid, Fitur; y, once meses después, se han superado, y con creces las expectativas. Así lo ha explicado el propio alcalde de la ciudad, Luis Barcala, en un acto que ha tenido hoy en el Salón Azul -la sala noble del Ayuntamiento, la reservada para las grades ocasiones, en el que la Real Academia de Gastronomía Española ha reconocido a Alicante por su labor este año como Capital Española de la Gastronomía. Además de Barcala, han acudido los presidentes de las academias española y valenciana de gastronomía, Luis Suárez de Lezo y Sergio Terol, respectivamente, concejales de la corporación y una amplia representación del sector turístico y hostelero.

Antes de que, de nuevo en enero, Alicante pase el título de Capital Española de la Gastronomía a otra ciudad, aún hay programación; una cena solidaria en Navidad y una gala para distinguir a restaurantes, instituciones y empresas que, con su implicación y trabajo, han contribuido al éxito de la programación gastronómica.

En el acto, el alcalde ha señalado que “se han cumplido con creces los objetivos marcados en el año de la capitalidad, que está siendo un éxito indiscutible para la ciudad, para el turismo y para la hostelería y que ha servido de homenaje a productores, mercados y profesionales del sector” al tiempo que, ha incidido, “ha ayudado a internacionalizar la marca”.

Además, ha puesto de relieve la “implicación del sector, sin la que hubiera sido imposible llevar adelante todas las actividades de la capitalidad” y ha avanzado que “vamos a mantener el nivel y la colaboración, vamos a seguir trabajando juntos después de dar el relevo a finales de enero en el próximo Fitur porque nos seguimos sintiendo capital gastronómica”. “Hace ya tiempo que trabajamos por la calidad más que por la cantidad y tenemos una cultura gastronómica consolidada, la diferencia es que ahora nos lo creemos y demostramos lo que somos”, ha argumentado Barcala.

Gancho para el turismo

Por su parte, el presidente de la Academia Española de la Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, ha destacado que “el año de Alicante como Capital Española de la Gastronomía está siendo fantástico” y ha animado al Ayuntamiento a “seguir en esta línea de poner la gastronomía en el centro en beneficio de todos”. Suárez de Lezo ha resaltado el “peso de la gastronomía en la economía española, que representa el 27 por ciento del PIB y el 31 por ciento del empleo, mientras que el 30 por ciento de los turistas nos eligen por la gastronomía como primer motivo de su viaje”. “En Alicante tenéis la suerte de que por vuestro emplazamiento y clima disfrutáis del mejor producto mediterráneo pero también hay detrás mucho esfuerzo y talento de generaciones para llegar al lugar en el que os habéis posicionado”, ha argumentado.

El presidente de la Academia Valenciana de la Gastronomía, Sergio Terol, ha explicado que “Alicante es un crisol de culturas que han propiciado que hoy en día disfrutemos de un recetario rico y diverso que se ha convertido en una seña de identidad”. Mientras que la concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha afirmado que “este año como Capital Española de la Gastronomía supone un orgullo colectivo porque se reconoce al territorio, a la identidad y a un sector que ha demostrado que es capaz de crecer y transformarse”. “Alicante vive un momento extraordinario y la gastronomía es un símbolo de lo que somos fruto del esfuerzo y la profesionalidad”, ha añadido.

Al acto han asistido representantes de las asociaciones turísticas y hosteleras de la ciudad como la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante APHEA, la Asociación de Restaurantes de Alicante ARA, la Asociación Mujeres en Gastronomía (MEG), la DOPVinos de Alicante, la Asociación por el Turismo de Cruceros y reconocidos chefs como Pablo Montoro y Dani Frías, entre otros.