Detienen a un repartidor que conducía sin carnet en El Campello (Alicante)

Un hombre que se encuentra en situación irregular en España y sin permiso de circulación ha sido detenido este fin de semana en El Campello (Alicante) cuando conducía un camión de reparto de una empresa de reparto de paquetería.

El individuo carecía de ningún tipo de documentación cuando fue requerido por los agentes, según ha informado este lunes la policía local de El Campello, que ha señalado que este tipo de conductas repercuten penalmente tanto sobre el conductor, como autor de un delito contra la seguridad del tráfico, como en la empresa.

A esta última, el ayuntamiento le procederá a incoar un expediente tramitado ante el Ministerio de Trabajo por un posible delito como cooperador necesario por facilitar el vehículo al conductor sin carné, lo que podría acarrear al contratador una sanción económica entre los 10.000 y los 100.000 euros.