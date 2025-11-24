Liberados dos hombres magrebíes secuestrados en Almoradí (Alicante)

Tres hombres de 20, 28 y 44 años han sido detenidos al liberar a otros individuos a los que habían trasladado por la fuerza a un descampado del municipio para propinarles agresiones y amenazas como represalia, supuestamente, de un robo cometido días antes.

La operación fue desarrollada el pasado 31 de octubre por la Guardia Civil y la policía local, y un cuarto hombre, plenamente identificado, logró huir instantes antes de la llegada de los agentes y continúa en situación de búsqueda.

A última hora de ese día, los tres arrestados, magrebíes al igual que las víctimas, interceptaron por separado a las dos víctimas en distintos puntos de Almoradí y, tras maniatarles e introducirles por la fuerza en un vehículo, los trasladaron a una zona apartada, donde sufrieron agresiones y amenazas.

La operación fue posible después de que varios vecinos observaran cómo los hombres eran obligados a entrar en el vehículo y dieran aviso inmediatamente a los agentes y minutos después, durante el rastreo por la zona rural, los agentes localizaron el vehículo estacionado en un descampado y escucharon los gritos de auxilio de las víctimas.

La patrulla accedió de inmediato al lugar, sorprendiendo a los autores en plena agresión y procediendo a su detención mientras que las víctimas, que presentaban múltiples lesiones, fueron asistidas por personal sanitario.

A los tres detenidos, tres hombres de 20, 28 y 44, se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas graves con arma blanca y objeto peligroso, y fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela en funciones de guardia.