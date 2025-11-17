Una aplicación de la UPV ayuda a conocer la calidad de vida de las personas con cáncer de pulmón

Lalaby-Lung, una aplicación (app) desarrollada por la Universitat Politècnica de València (UPV) que se está evaluando en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, permite recoger en tiempo real información sobre la calidad de vida sociosanitaria de las personas con cáncer de pulmón.

La aplicación, desarrollada por un equipo multidisciplinar de la UPV-Instituto ITACA, grupo BDSLab, se ha presentado este lunes coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, por parte del equipo de la Universitat, el hospital Doctor Peset y la Fundación Fisabio.

Lalaby-Lung recoge información sobre el paciente utilizando únicamente su propio teléfono móvil, sin necesidad de dispositivos adicionales, para lo cual, incluye cuestionarios clínicos y captura de forma automática datos de los sensores del teléfono, ha informado la UPV.

De esta forma, combina la percepción de los y las pacientes con registros objetivos para ofrecer una visión continua y fiable de su calidad de vida.

Para el seguimiento de cada paciente, el personal médico de Oncología accede a un portal web que muestra, de forma gráfica, tendencias en indicadores derivados tanto de sensores (pasos, movimiento, distancia, número de llamadas, nivel de ruido y de luz, uso de pantalla, volumen de datos) como de cuestionarios (calidad de vida global, estado funcional, sintomatología general y específica, calidad del sueño...).

Además, Lalaby-Lung permite definir alarmas (por ejemplo, cuando la calidad de vida global cae por debajo de un umbral) y señalar hitos importantes en el tratamiento, como ciclos de quimioterapia o pautas de administración de un fármaco, y observar su impacto en el tratamiento.

"Nuestro objetivo es disponer de una herramienta estable, útil y poco intrusiva que ayude a personalizar la atención oncológica. Con lalaby-Lung aspiramos a anticipar cambios relevantes en la calidad de vida y a apoyar la toma de decisiones clínicas", ha señalado Sabina Asensio-Cuesta, investigadora principal del proyecto en la UPV.

¿Cómo participan los pacientes?

En la consulta, antes de iniciar el tratamiento, cada paciente se instala la app en su móvil, y para facilitar su uso, el equipo ofrece una breve formación, un manual paso a paso y una hoja de información al participante.

"La participación es totalmente voluntaria y puede interrumpirse en cualquier momento a criterio del paciente", ha apuntado Inmaculada Maestu, jefa del servicio de Oncología del Hospital Universitario Doctor Peset de València e investigadora de Fisabio.

Lalaby-Lung comenzó en 2018 con una prueba de concepto en la que colaboraron dos pacientes durante seis semanas, que confirmó la viabilidad técnica y de uso, y posteriormente, el equipo UPV-Hospital Dr.Peset-Fisabio llevó a cabo pruebas con otros diez pacientes, que permitieron validar la app y mejorar la usabilidad y experiencia de usuario.

La financiación que se ha obtenido del Programa de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades permitirá seguir trabajando en el proyecto y ofrecer la posibilidad de participación a 100 pacientes más hasta 2027, han destacado las mismas fuentes.

"Para este proyecto, hemos desarrollado una nueva interfaz que se inspira en el 'Árbol de la Vida' e incorpora elementos visuales de la región de Valencia (naranjos y limoneros), con paletas de color que evocan el mar, la luz y el cielo. El objetivo es favorecer un entorno sereno y cercano que facilite el uso cotidiano de la app", ha indicado Asensio-Cuesta.