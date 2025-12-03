Pradas aportará a la jueza sus mensajes de Whatsapp con Mazón del día de la dana

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas aportará a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana los mensajes de Whatsapp que intercambió con el entonces presidente, Carlos Mazón, y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Según han informado fuentes cercanas a Pradas -una de las dos personas investigadas en esta causa, junto al ex secretario autonómico Emilio Argüeso-, su defensa informará al juzgado de que Pradas aportará voluntariamente estos mensajes en los próximos días.

La instructora preguntó este martes por dicho mensajes, tras conocer que Pradas manifestó, en una entrevista en La Sexta, que está en posesión de mensajes de Whatsapp relacionados con la dana y con los hechos objeto de este procedimiento y que no han sido aportados a la investigación.

En un auto, la titular del juzgado de Catarroja preguntó a Pradas si estaba dispuesta a entregar esos mensajes de forma voluntaria, y la exconsellera ha respondido positivamente este miércoles.