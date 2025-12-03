Detienen a dos personas por el homicidio de un hombre desaparecido en Sueca (Valencia) en febrero

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el homicidio de un hombre en la localidad valenciana de Sueca que desapareció en febrero, e investiga si los restos de un cuerpo hallados en una parcela utilizada por uno de los investigados son del desaparecido.

La investigación se inició el pasado 11 de marzo, cuando la exmujer del desaparecido se personó en las dependencias de la Guardia Civil de Sueca, dado que no tenía noticias de su exmarido desde hacía 15 días y tampoco ninguno de los conocidos o allegados con los que había contactado sabía de él.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el último día en que tuvieron noticias del hombre fue el 20 de febrero.

Durante el desarrollo de la operación Sueca 125, se consiguió focalizar la investigación en dos personas allegadas a la víctima, lo que reforzó la hipótesis de que la víctima no desapareció voluntariamente, han indicado las mismas fuentes.

Se barajó la posibilidad de que podría haber fallecido la tarde noche del 20 de febrero y que se tratara de un homicidio, hipótesis que se ha corroborado con la investigación.

El 1 de diciembre, el Grupo de Homicidios detuvo a los dos investigados, de 49 y 55 años, en las localidades de Polinyà de Xúquer y Les Palmeres (Sueca), a los que se atribuye los delitos de homicidio, hurto y delito continuado de estafa.

Durante las detenciones, registros y el resto de diligencias practicadas, la Guardia Civil localizó restos de un cuerpo en una parcela que era utilizada por uno de los investigados, y se continúa con la práctica de gestiones para confirmar que dichos restos se corresponden con el desaparecido.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del grupo de Homicidios de Valencia, en colaboración con el Equipo Territorial de Policía Judicial de Almussafes, y las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca.