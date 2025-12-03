Aumentan as infecciones respiratorias hasta los 923 casos por cada cien mil habitantes en la Comunitat Valenciana

La incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) por gripe y por virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, ha repuntado en la última semana en la Comunitat Valenciana y subido a los 923,3 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 787,8 de la semana anterior.

La incidencia de la Comunitat Valenciana está 404 puntos por encima de la media de España, que se sitúa en los 519,3 casos por cada cien mil habitantes, frente a lo 479,3 de la semana anterior, según los datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad.

En la cuadragésimo octava semana del año (del 24 al 30 de noviembre), la incidencia de IRA por gripe ha sido de 110,8 casos por cada cien mil personas, frente a los 44,1 casos de la semana anterior, por lo que se ha multiplicado por 2,5.

En el caso del virus respiratorio sincitial (VRS), en la semana 48 del año la incidencia de infecciones respiratorias agudas es de 27,7 casos por cada cien mil personas, el doble que la semana anterior (del 17 al 23 de noviembre), cuando se situó en los 13,4 casos por cada cien mil personas.

Por lo que respecta a la covid-19, en la cuadragésima octava semana del año la incidencia ha subido también, pero en menor medida, ya que se sitúa en los 16,6 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 13,4 casos de la semana anterior.

Por edades, ha subido la incidencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 4 años, que se sitúa en 3.662,5 casos por cada cien mil habitantes (3.434,6 una semana antes), y también en los mayores de 65 años, que alcanza los 767,5 casos por cien mil habitantes (690,9 la semana anterior).

Sobre la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves, ha subido en la última semana hasta situarse en 15 casos por cada cien mil personas, frente a los 13,1 de la semana anterior, según los datos del SiVIRA.