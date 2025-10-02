El Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón) integra cinco agentes de policía en su plantilla

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón) ha incorporado a cinco agentes de Policía Local contratados como interinos que han tomado posesión este pasado miércoles 01 de octubre, para incrementar la plantilla del cuerpo municipal y reforzar así la seguridad en el municipio. Esta posibilidad permite disponer a corto plazo de nuevas y nuevos agentes que de inmediato se podrán sumar al servicio.

Los cinco nuevos agentes provienen de la bolsa de empleo temporal de la Policía Local. Permanecerán en sus cargos durante un plazo máximo de tres años, o hasta que las plazas que ocupan sean ocupadas tras el preceptivo proceso de selección. El alcalde y concejal de Recursos Humanos y de Seguridad, Rafael Albert, ha señalado que con sus incorporaciones "se cumple el compromiso marcado de reforzar la Policía Local de Oropesa del Mar y su plantilla. Con la toma de posesión de los cinco nuevos Policías que se suman a los cuatro que tomaron posesión en los últimos meses, renovamos la Policía y mejoramos su operatividad para ofrecer un servicio más eficaz y de calidad a la ciudadanía".