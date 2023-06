El Ayuntamiento de Valencia aprueba la reducción de los impuestos y tasas a partir de 2024

El portavoz del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha explicado que la Junta de Gobierno de hoy ha aprobado iniciar los trámites oportunos para la rebaja de los impuestos y tasas municipales el 1 de enero de 2024. Ha explicado que "supondrá un ahorro de 71 millones de euros a los ciudadanos, cuatro más de lo que prometimos en campaña. Vamos a atender y a ser empáticos con los ciudadanos que lo están pasando mal".

El portavoz ha explicado que "los impuestos que vamos a tocar son el IBI con una rebaja del 20 por ciento el tipo de gravamen aplicable a inmuebles de naturaleza urbana, y un 60 o 90 por ciento, a los familias numerosas generales o extraordinarias, respectivamente". El impuesto de Sucesiones y trasmisiones se bonifica el 95 por ciento. Y también se rebaja el impuesto de circulación y en el de alcantarillado, se rebaja la tarifa de consumo y de servicio para recuperar cifras de 2019.

Además, se ha aprobado mantener la bonificación del 50 por ciento en los billetes de la EMT y se ha convocado las juntas de accionistas tanto de este organismo como de Aumsa para cambiar a su consejo rector y adecuarlo al resultado de las elecciones. Según el portavoz Caballero, "ya no tendremos al frente de la movilidad en esta ciudad a un hooligan sino a expertos".

Además, el Ayuntamiento ha decidido no ejercer el derecho de retracto sobre el convento de la Hermanas Terciarias Carmelita de la Sagrada Familia, en la calle Eixarchs. El portavoz ha explicado que "pese a que el anterior equipo de Gobierno confirmó el interés de ejercer el derecho de retracto, no lo hizo. Y no había presupuesto. Finaliza el procedimiento administrativo. Ninguno de los servicios ha solicitado ese inmueble". Y ha concluido que "menos palacetes y más rebajas de impuestos".

También se han adjudicado las obras de las naves donde tiene su comisaría el grupo Gama de la Policía Local, porque "sigue siendo una prioridad para la alcaldesa. Frente al ruido, gestión y compromiso" ha dicho Caballero que ha recordado que el grupo protege a más de 600 mujeres víctimas de violencia de género.

La Junta de Gobierno ha aprobado también un proyecto de saneamiento integral del barrio de Llamosí por dos millones que conlleva la renovación de la red de alcantarillado ya que hay filtraciones que pueden causar daños estructurales y la proliferación de insectos y roedores.

Respecto alMercado de Rojas Clemente, se ha aprobado la inversión de 450.000 euros para revertir su estado casi ruinoso. También se ha firmado la eliminación de las tiras de contar que se instalaban frente a cuatro mercados municipales.

Por último, se ha aceptado una subvención de la Generalitat de 1,6 millones de euros destinados a ayudas a las viviendas, una subvención que fue aprobada en mayo, pese a la complejidad que supone dar estas ayudas con solo seis meses de plazo.

En la Junta de Gobierno se han aprobado 69 acuerdos ordinarios y diez por despacho extraordinario.

La supermanzana de la Petxina es una chapuza

Fuera del orden del día, el portavoz ha explicado que la supermanzana de la Petxina es una chapuza que no queremos repetir ni en Orriols ni en otros barrios. En la Petxina "se han suprimido plazas de aparcamiento y hay problemas de seguridad porque se circula por donde se pretende que se juegue".

Respecto a la distribución de los despachos para los grupos municipales que ha sido criticada por Compromís ya que la nueva ubicación lo saca fuera del edificio del Ayuntamiento y lo traslada a despachos en la calle Convento de San Francisco, Caballero ha dicho que se les da un espacio mayor al que tienen ahora mismo y que la distribución de metros según la representatividad que han obtenido es muy complicado.

Por último, ha informado de que se mantiene el compromiso de que el puente de las Flores complete su nombre con el de Rita Barberá, tal y como se ha consensuado con la familia; y que es intención del equipo de Gobierno que el edificio del antiguo cine Metropol mantenga la fachada.