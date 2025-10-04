El Ayuntamiento de Valencia permitirá el acceso de los animales a los edificios públicos

El Ayuntamiento de València modificará la ordenanza de Bienestar animal para permitir el acceso de los animales a los edificios públicos y aspira a ser una ciudad "referente en el cuidado de animales".

Así lo ha anunciado este sábado el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, tras participar esta mañana en las actividades organizadas en los Jardines de Viveros con motivo del Día Mundial de los Animales, que este año amplía a todo el mes de octubre los actos conmemorativos con charlas y actividades formativas.

Caballero ha asistido a la marcha a pie con la que ha arrancado la jornada que también incluye charlas y talleres infantiles organizados por la Universidad Católica de Valencia cuyo objetivo es promover el respeto, cuidado y protección de los animales y que finalizará con un concierto con piezas exclusivas para los animales, informa el consistorio.

El concejal ha manifestado que el objetivo de las políticas de Bienestar animal es "contribuir a promover entre la ciudadanía la cultura del respeto y el bienestar hacia los animales de compañía; sensibilizar a la población de las necesidades físicas, emocionales y sociales de los animales de compañía e impulsar el uso responsable de los espacios públicos compartidos entre personas y animales".

En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento está trabajando en la nueva ordenanza de Bienestar animal que regulará por primera vez el acceso de los animales a los edificios públicos municipales.

"Hoy en día las mascotas pueden acceder a muchos establecimientos públicos como cafeterías o comercios, por lo que no tiene sentido que no puedan acceder a edificios públicos", ha defendido.

El texto de la ordenanza incluirá que las personas puedan acceder acompañados de sus mascotas debidamente atados en correas o incluso en transportín para facilitar las actividades cotidianas de los ciudadanos, ha añadido

Según Caballero, València "aspira a ser una ciudad referente en el cuidado de los animales y por ello hemos encargado también un estudio de la convivencia urbano-animal cuyo objetivo es recoger las ideas y propuestas para propiciar una ciudad 'pet friendly', donde la convivencia con las mascotas no sea un problema, sino un valor añadido.

Convivencia respetuosa

"Las conclusiones que se recojan de ese estudio- ha continuado el concejal- también nos ayudarán a enriquecer y actualizar la ordenanza municipal de Bienestar animal con el objetivo de garantizar la tenencia responsable de los animales y una convivencia respetuosa con aquellos que tienen mascotas y quienes no", ha precisado.

Caballero ha asegurado que una buena convivencia "requiere dos pilares fundamentales: bienestar animal y respeto vecinal".

Además, ha defendido que "cuando se invierte en los animales estamos invirtiendo también en el ser humano, en un concepto universal único de salud, el denominado One Health; es decir, estamos invirtiendo asimismo en la convivencia, en la salud pública y, en definitiva, en el bienestar de todos en una ciudad que pretende ser una ciudad referente en el cuidado de los animales".

Calendario de actividades

Durante todo el mes de octubre el Ayuntamiento ha organizado una serie de charlas, abiertas al público, que impartirán especialistas de las Universidad Católica por diferentes barrios de la ciudad cada martes del mes: el día 7, en la Junta Municipal de Russafa; el 14, en la del Marítimo; el día 21, en el Centro Cívico Goerlich; y, concluirá el martes 28 en la Junta Municipal de Abastos.

Además, el sábado 18 de octubre, el tramo IX del Jardín del Túria, acogerá la Feria Solidaria de los Animales, en la que está prevista la participación de más de 60 entidades protectoras.

El programa de la jornada incluye talleres infantiles, una exhibición de la unidad canina de Bomberos, 'spa' para mascotas, y desfiles para promover la adopción de animales.