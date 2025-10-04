Carlos de la Flor presenta su libro "Aprender a vivir y a amar"

El próximo lunes 6 de octubre a las 19 h. se presentará en el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia el libro Aprender a vivir y a amar de Carlos de la Flor del Águila, patrocinado por la Fundación de Xiquet a Major Comunitat Valenciana. La conferencia presentación estará moderada por Vicente Bosch.

Este libro, según Carlos de la Flor, significa una autoayuda tanto física como espiritual, que trata de darnos una orientación adecuada para aprender a vivir en este periodo de la vida, en el que aparecen tantas frustraciones, tantas amarguras y tanta desorientación en una sociedad que está huérfana de sentimientos profundos, de coherencia en cada una de sus acciones y sobre todo en la aproximación a nuestro Creador.

Esta obra aconseja toda una serie de ejercicios paulatinos de orientación, para intentar que nuestro bienestar se transforme en felicidad y proporciona una lectura amena con multitud de datos y enseñanzas, y pretende conseguir que el lector se introduzca progresivamente en un camino de perfección y conocimiento de valores que se necesitan para vivir una vida sana con un objetivo final que es el amor.

El contenido concreta el estudio del poder de la mente humana, el desarrollo de los pensamientos y las emotividades del hombre y la mujer para hacerlos positivos, así como la actuación de las glándulas y las hormonas en nuestro cuerpo.

Este libro es continuación de la primera publicación de Carlos de la Flor, “Mi Dios, Mi amor y Mi mente”.

La Fundación de Xiquet a Major (Fundación XAM) está comprometida con el bienestar de las familias con personas mayores y/o dependientes. En este camino por ayudar a las personas, Fundación XAM ha colaborado en la edición de este libro como parte de su compromiso con la cultura y el crecimiento personal

La entrada a la conferencia es libre