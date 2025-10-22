Barcala elogia el compromiso del Banco Sabadell con Alicante

El alcalde de Alicante,Luis Barcala, ha destacado este martes que la decisión de la Fundación Banco Sabadell de que Alicante se convierta en sede permanente de la entrega de los Premios a la Sostenibilidad Marina “es un compromiso más con nuestra ciudad de esta entidad financiera, heredera instituciones tan alicantinas como la CAM o la antigua Caja de Ahorros Provincial”. Así lo destacó el primer edil durante la entrega en el ADDA de la tercera y cuarta edición de estos galardones, en la que aprovechó para felicitar al presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, por la “ejemplar defensa” de su organización durante el reciente proceso de la opa hostil planteada por el BBVA, “que se estudiará en las escuelas de negocios”.

“Quiero agradecer, una vez más, el compromiso de Banco Sabadell con esta ciudad, con la provincia y el conjunto de la Comunidad Valenciana”, indicó Barcala durante su intervención para cerrar el acto. “Y, después de varios meses en vilo por el desenlace de este proceso, felicito públicamente a su presidente por la ejemplar defensa de su entidad y por el mantenimiento en nuestro territorio de su red de oficinas, la plantilla y el negocio, que son claves para sustentar a las pequeñas y medianas empresas alicantinas, el gran pilar de nuestra economía”.

Barcala recalcó que “la implicación” de Banco Sabadell con Alicante “también se plasma en la gestión del Teatro Principal, en la que somos socios, y en esta decisión de convertir a Alicante en sede permanente para la entrega de sus prestigiosos premios” a la Sostenibilidad Marina. “Así es como se demuestra el compromiso con nuestro territorio, con la atención al cliente particular y a las empresas por parte de una entidad heredera de instituciones tan alicantinas como la CAM y la antigua Caja de Ahorros Provincial de Alicante, la CAPA”, añadió.

El modelo exportable de ‘Alicante Agua Circular’

En relación a los Premios a la Sostenibilidad Marina, el alcalde señaló que “no es casual” que Alicante se convierta en sede fija de estos galardones, “puesto que la primera reserva marina que se creó en España fue la de la isla de Tabarca y en los últimos años estamos desarrollando múltiples actuaciones para la protección de la bahía en el marco de la estrategia municipal ‘Alicante Agua Circular’ como los depósitos anti-tormentas y el modélico parque inundable de La Marjal”.

Barcala añadió que buena parte de este modelo se está exportando a otros países como China, cuyos dirigentes han mostrado un especial interés en estas soluciones de sostenibilidad que el Ayuntamiento desarrolla con la empresa mixta Aguas de Alicante, como se puso de relieve durante el reciente viaje al gigante asiático de una delegación municipal y empresarial alicantina.

Durante el acto celebrado en el ADDA el martes recogieron sus galardones como ganadores del tercer y cuarto Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, respectivamente, el investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Óscar Serrano, y el profesor de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante, Claudio Sáez Avaria.