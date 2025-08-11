Cae un grupo que ofrecía por internet retiros espirituales con ayahuasca y veneno de sapo en Pedreguer (Alicante)

La Guardia Civil ha desmantelado una organización que ofertaba por Internet retiros espirituales y paquetes vacacionales de medicina tradicional curativa en un chalé de Pedreguer (Alicante) donde se consumía ayahuasca, entre otras sustancias psicoactivas, y que recibía clientes de todo el mundo, en su mayoría de países europeos.

En la operación, de la que ha informado este lunes el instituto armado en un comunicado, han sido detenidas tres personas e investigadas otras cinco.

También se han intervenido en dos registros, uno de ellos en el chalé, once litros de ayahuasca preparada para el consumo, 117 ejemplares de cactus de San Pedro, varias botellas de secreciones de Sapo Kambó (Phyllomedusa bicolor), siete kilogramos de Mimosa (Mimosa púdica), 368 kilogramos de semillas de Harmal (Peganum harmala) y 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato), además de dinero en efectivo y numerosa documentación.

Para la preparación de los brebajes, según la nota de prensa, la organización había dispuesto de "un laboratorio casero, rudimentario y sin medidas higiénicas", en el que se manipulaban los principios y elaboraban las sustancias que administraba a los clientes, según la nota de prensa.

La investigación se inició en marzo pasado tras recibir la denuncia de un afectado y los agentes comprobaron la existencia de "una empresa que se anunciaba en Internet como una organización de referencia internacional en retiros espirituales y que ostentaba premios de reconocimiento como aval", indica el comunicado.

Asimismo, ofertaba paquetes vacacionales de medicina tradicional curativa con ayahuasca, cactus de San Pedro y veneno de Sapo Kambó, y difundía la publicidad de sus servicios de forma masiva, recibiendo clientes de todo el mundo atraídos por una experiencia descrita por la empresa como mística y beneficiosa para la salud.

Los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias, cuyos precios dependían de los días de estancia, que podían ser entre tres y cinco días, siendo el precio medio por paquete superior a 1.000 euros.

Los retiros se hacían en grupos de hasta veinte asistentes, que eran atendidos por seis empleados de la organización durante los “viajes astrales”.

Los investigadores han comprobado que se realizaban varios retiros semanalmente a un elevado número de personas y han estimado que, solo en el último año, el grupo habría facturado varios cientos de miles de euros, que cobraban en su mayoría en efectivo, sin declarar los ingresos y evitando dejar rastro. Además, contaba con un sinfín de cuentas bancarias pertenecientes a entidades de diversos países, empleadas en esta actividad.

En el chalé destinado a los retiros espirituales había salas donde se realizaban los "viajes astrales”, con varias decenas de camas en las que los clientes eran atendidos simultáneamente por seis miembros del grupo que preparaban y administraban las sustancias y les acompañaban durante el proceso, sin disponer de medios que les permitieran intervenir en caso de una intoxicación. En el momento del registro, en el retiro se hallaban dieciséis personas alojadas.

Los agentes han detenido a dos hombres y una mujer considerados los cabecillas del grupo, administradores de la empresa, encargados de anunciar los servicios, llevar la gestión económica y preparar las sustancias para el consumo.

También han sido investigadas otras cinco personas -tres hombres y dos mujeres- que serían los 'guías espirituales' de la organización, encargados de administrar las sustancias y acompañar a los clientes durante el consumo de los estupefacientes.

A todos ellos se les imputan los presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las sustancias intervenidas han sido remitidas a los laboratorios oficiales para el análisis de su toxicidad.

Según el comunicado de la Guardia Civil, la ayahuasca, el cactus de San Pedro, las secreciones del Sapo Kambó, la Harmala y la Mimosa son sustancias de procedencia natural con efectos altamente nocivos para el ser humano, que producen efectos difíciles de prever, porque dependen entre otros factores, del metabolismo de cada persona y de la cantidad administrada. Este riesgo se incrementa cuando las sustancias tóxicas son administradas por personas que carecen de formación sanitaria y manipuladas de forma casera.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de Calpe (Alicante), que ha contado con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante, y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Dénia (Alicante).