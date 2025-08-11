Muere ahogado un bañista de 88 años en la playa de Les Amplaries de Oropesa (Castellón)

Un hombre de 88 años ha fallecido por ahogamiento en la playa de Les Amplaries de Oropesa del Mar (Castellón), sin que los servicios médicos hayan podido hacer nada por salvarle la vida.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso sobre las 10:15 horas por ahogamiento y ha desplazado a la playa un equipo médico del SAMU, según fuentes sanitarias de la Generalitat.

Los socorristas de la playa han comenzado las maniobras de reanimación cardiopulmonar al anciano hasta la llegada del SAMU, cuyo equipo médico ha continuado con la reanimación avanzada y otras técnicas de estabilización, pero no ha habido respuesta y han confirmado el fallecimiento.

La autopsia revelará las causas de la muerte, según las mismas fuentes.