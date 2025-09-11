Tiempo
El calor ha llegado para quedarse en la Comunitat Valenciana
Cielos despejados y temperaturas muy altas este jueves en la región
El cielo de la Comunitat Valenciana estará este jueves poco nuboso o despejado, la máximas subirán en general, salvo en la mitad norte, y el viento será flojo variable con predominio de la componente oeste, girando a este la segunda mitad del día y con intervalos de intensidad moderada en el litoral.
Para mañana viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, con posibles precipitaciones, parte en forma de chubasco, en el interior de la mitad norte la segunda mitad del día, sin descartar que afecten a puntos del litoral.
Las temperaturas mínimas se mantendrán mañana sin cambios mientras que las máximas registrarán un ligero descenso, que será más acusado en el sur de Alicante y el interior de la mitad norte.
En cuanto al viento, será flojo variable, tendiendo a sureste flojo la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.
Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 29,8 y 20,6 grados; Valencia: 31,2 y 23,5 grados; y Alicante: 35,5 y 23,3 grados.
