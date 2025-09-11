Acceso

El calor ha llegado para quedarse en la Comunitat Valenciana

Cielos despejados y temperaturas muy altas este jueves en la región

VALENCIA, 02/08/2024.- La Conselleria de Sanidad ha establecido para este viernes el nivel de riesgo alto (rojo) por calor en 30 municipios de cinco comarcas de la Comunitat Valenciana. En la imagen una mujer se protege del intenso calor con un abanico, este viernes en las calles de València. EFE/Ana Escobar
Cielo poco nuboso o despejado este jueves Ana EscobarAgencia EFE
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este jueves poco nuboso o despejado, la máximas subirán en general, salvo en la mitad norte, y el viento será flojo variable con predominio de la componente oeste, girando a este la segunda mitad del día y con intervalos de intensidad moderada en el litoral.

Para mañana viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, con posibles precipitaciones, parte en forma de chubasco, en el interior de la mitad norte la segunda mitad del día, sin descartar que afecten a puntos del litoral.

Las temperaturas mínimas se mantendrán mañana sin cambios mientras que las máximas registrarán un ligero descenso, que será más acusado en el sur de Alicante y el interior de la mitad norte.

En cuanto al viento, será flojo variable, tendiendo a sureste flojo la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 29,8 y 20,6 grados; Valencia: 31,2 y 23,5 grados; y Alicante: 35,5 y 23,3 grados.

