El calor ha llegado para quedarse en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este jueves poco nuboso o despejado, la máximas subirán en general, salvo en la mitad norte, y el viento será flojo variable con predominio de la componente oeste, girando a este la segunda mitad del día y con intervalos de intensidad moderada en el litoral.

Para mañana viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, con posibles precipitaciones, parte en forma de chubasco, en el interior de la mitad norte la segunda mitad del día, sin descartar que afecten a puntos del litoral.

Las temperaturas mínimas se mantendrán mañana sin cambios mientras que las máximas registrarán un ligero descenso, que será más acusado en el sur de Alicante y el interior de la mitad norte.

En cuanto al viento, será flojo variable, tendiendo a sureste flojo la segunda mitad del día, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 29,8 y 20,6 grados; Valencia: 31,2 y 23,5 grados; y Alicante: 35,5 y 23,3 grados.