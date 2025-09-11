Investigan un vertido ilegal de más de cinco millones de litros de purines en Castellón

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Castellón ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por verter de forma reiterada y sin control más de cinco millones de litros de purines al medio natural durante al menos tres años.

La investigación, enmarcada en la operación 'Manure', se inició tras una denuncia contra una explotación porcina que supuestamente vertía ilegalmente residuos en espacios naturales, informa este jueves la Guardia Civil.

El responsable, reincidente en estas prácticas tras ser investigado en 2022 por vertidos similares en la Marjal de Nules, aprovechaba episodios de lluvia intensa para liberar los purines, dificultando así su detección.

Los agentes detectaron acequias manipuladas para canalizar los residuos y vertidos directos a parcelas forestales y al cauce del Barranco dels Forns, que desemboca en la Marjal de Nules-Burriana, espacio protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Los análisis periciales realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) confirmaron la presencia de altas concentraciones de nitratos, amonio y materia orgánica en suelos y aguas, con riesgo grave de contaminación de acuíferos y de alteración irreversible de ecosistemas.

Según cálculos oficiales, entre 2022 y 2024 la empresa dejó sin justificar la gestión correcta de más de 5,4 millones de litros de purines, que habrían acabado en parcelas agrícolas, forestales y cauces naturales.

El Seprona ha remitido las diligencias a la sección única del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, señalando posibles responsabilidades penales.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para la detección de delitos ambientales y anima a denunciar cualquier indicio de vertidos ilegales o prácticas contaminantes.