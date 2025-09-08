El PSPV tilda de "huida" que el conseller de Educación abra el curso en Castellón

El portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha acusado este lunes al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de "huir a Castellón a inaugurar un colegio del Plan Edificant del Botànic", en lugar de "dar la cara frente a las familias" en este inicio de curso.

El diputado socialista, que ha participado en la concentración convocada por Escola Valenciana y la Confederació Gonzalo Anaya en Massanassa, una de las localidades afectadas por la dana del 29 de octubre, ha criticado "la negligencia y la cobardía de Rovira" diez meses después de la tragedia.

"Han pasado diez meses desde la mayor catástrofe que hemos vivido nunca en la Comunitat Valenciana y aún hoy ni Mazón ni Rovira se han puesto a trabajar en lo que realmente necesitan los valencianos", ha afirmado Lorenz, quien ha lamentado que "no piensen ni en los niños ni en la educación pública que hace a todos los valencianos iguales".

Además, ha destacado en un comunicado que en Massanasa "el Consell prometió a las familias que los colegios estarían preparados para la vuelta al cole, y lo que se encuentran es que no tienen aulas donde comenzar las clases".

Lorenz ha recordado que en este nuevo curso escolar los alumnos y alumnas tendrán "2.000 profesores menos tras la negativa de la Generalitat de aplicar el acuerdo plantillas firmado por el Botànic, a lo que se suma la paralización del Pla Edificant en toda la Comunitat Valenciana".