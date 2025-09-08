Bernabé agradece la coordinación con el Consell ante el temporal: "Los avisos han llegado perfectamente en tiempo y forma por parte de la Generalitat"

La Generalitat valenciana y el Gobierno de España han demostrado hoy una coordinación positiva ante la alerta naranja por lluvias y tormentas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana para este lunes.

La delegada del Gobierno y secretaria general del PSPV en la ciudad de Valencia, Pilar Bernabé, ha "agradecido" que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, le haya invitado a la reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias que ha tenido lugar a las 11:00 horas en L'Eliana para tratar el episodio de lluvias que va a afectar a la Comunitat Valenciana.

"Agradecer que haya convocado esta reunión de coordinación con todas las agencias del Gobierno de España, del Estado, que están, como siempre, a disposición de la Comunitat Valenciana", ha dicho Bernabé. Con un tono conciliador, la delegada del Gobierno ha dicho que ha anulado su agenda en Madrid para coordinar ante las posibles lluvias fuertes por la alerta naranja, establecida desde las 12:00 y hasta la medianoche. "Quiero trasladar que la colaboración por parte de todas las administraciones es total", ha añadido.

"Yo creo que los avisos han llegado perfectamente en tiempo y forma a los ayuntamientos por parte de la Generalitat ayer", ha admitido Bernabé, quien ha pedido "que haya una comunicación bidireccional con el 112 ante cualquier situación".

Peligro en barrancos y zonas inundables

Asimismo, Bernabé ha indicado que desde Emergencias se está en contacto con las agencias que están trabajando con maquinaria en los barrancos y cauces para la reconstrucción tras la riada del pasado 29 de octubre "para que estén prevenidos, alertados y tengan capacidad en un momento dado de paralizar algunas de las obras en un momento que pueda caer lluvia", ha enfatizado.

En ese sentido, ha pedido "máxima prudencia y precaución en las zonas inundables", especialmente en aquellas "que tienen pasos inferiores que puedan ser susceptibles de inundación".

La delegada ha informado de que "la previsión es que sean lluvias intensas, no persistentes, pero sí localizadas e intensas".

La Aemet ha activado desde las 12:00 y hasta las 00:00 el nivel naranja por lluvias, con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 120 en 12 horas en el interior y litoral norte de Castellón a partir del mediodía. No se descarta que se puedan alcanzar unas precipitaciones acumuladas de 120 litros en menos de 6 horas.

El aviso es igualmente naranja en en el litoral norte e interior de Alicante, en interior y litoral sur de la provincia de Castellón y en el sur de Valencia, por precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

También hay alerta naranja por tormentas en la costa norte e interior de Alicante y en el sur de Valencia, que podrían estar acompañadas por granizo grande y rachas de fuerte viento.