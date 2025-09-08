El currículo de Historia incluirá la época de ETA el próximo curso escolar

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha anunciado que se modificará el currículo de la asignatura de Historia para, a partir del próximo curso, incluir contenidos sobre la etapa posterior a la dictadura franquista y otros acontecimientos recientes de la historia de España, como la época de ETA.

Así lo ha confirmado el conseller en la inauguración del CEIP Mestre Canós en Castellón de la Plana, donde ha señalado ante los medios que, actualmente, el currículo en la Comunitat Valenciana no contempla el estudio de esos periodos históricos y ha defendido la necesidad de ofrecer a los jóvenes una visión más completa y menos ideologizada de la historia nacional.

“Hace unos años, los jóvenes dejaron de estudiar, por ejemplo, la época de ETA”, ha señalado el conseller, quien ha añadido que “se trata de sacar la ideología de las aulas” y “enseñar toda la historia de España, incluyendo los últimos 40 años”.

El conseller ha indicado que los cambios en el currículo no se aplicarán en el presente curso escolar, sino que se tramitarán para su implantación a partir del próximo.

Asimismo, ha anunciado la aprobación antes de fin de año de un nuevo decreto de Convivencia Escolar, que abordará cuestiones disciplinarias y reforzará la figura del docente.