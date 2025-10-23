El calor y el poniente siguen hoy de protagonistas, con rachas muy fuertes en el interior

La Comunitat Valenciana afronta este jueves otra jornada poco otoñal por sus altas temperaturas, con hasta 31 grados en Alicante, motivadas por un intenso viento de poniente que dejará rachas muy fuertes en el interior y en zonas altas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, para hoy se esperan intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde, con temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y con pocos cambios en la sur; máximas en ascenso ligero, salvo en el tercio norte donde habrá cambios ligeros; las mínimas se producirán al final del día salvo en Alicante.

El viento soplará moderado de componente oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el interior; a últimas horas tenderá a amainar en general.

Para mañana, Aemet pronostica intervalos nubosos sin descartarse precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte, con temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en descenso en el litoral, y con cambios ligeros en el resto.

El viento de este viernes será ya flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en el interior de Valencia y Alicante en horas centrales.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 30,3 y 20,8 grados

València: 27,9 y 23,2 grados

Alicante: 28,5 y 22,4 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento del oeste y suroeste de fuerza 3 a 5, arreciando a 5 a 7 de madrugada y amainando a norte de fuerza 3 a 5 por la tarde. Marejada a fuerte marejada.

Aguas costeras de Valencia: viento del oeste de fuerza 4 a 6 con intervalos de 7 por la mañana. Rachas. Marejada a fuerte marejada.

Aguas costeras de Alicante: viento del oeste y suroeste de fuerza 4 a 5, con intervalos de 6 a partir de la madrugada. Marejada, localmente fuerte marejada. Mar de fondo del suroeste de 1 metro desde la tarde.