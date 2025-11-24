Atracan a un hombre a punta de cuchillo en Castellón para robarle 30.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Castellón investigan la agresión con arma blanca que sufrió un hombre de 37 años para robarle unos 30.000 euros.

El suceso se produjo este sábado por la tarde en la avenida de Campo de Montiel de Castellón y la víctima resultó herida en una pierna y en un brazo tras ser agredido por dos personas, ha informado la Policía Nacional.

La víctima es recaudador de dinero de máquinas recreativas y fue agredido para sustraerle la recaudación del día, unos 30.000 euros aproximadamente.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado que a las 18:17 horas del sábado les llegó el aviso de un apuñalamiento y movilizaron un SAMU y un SVB, que trasladó al hombre por herida con objeto punzante al Hospital General de Castellón.

El agredido fue dado de alta del centro hospitalario en la madrugada del domingo, según las fuentes policiales.