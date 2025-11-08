Aviso naranja en Castellón por vientos de hasta 100 kilómetros por hora

El interior y el litoral norte de la provincia de Castellón registrarán rachas de viento del noroeste muy fuertes que se podrían dar, pero con baja probabilidad, en el interior de Alicante, mientras que el resto del territorio tendrá cielos poco nubosos o despejados.

El aviso naranja activo en la Comunitat Valenciana afecta al interior norte de Castellón, por viento del norte con rachas máximas de 100 kilómetros por hora. El nivel es amarillo en el interior sur y el litoral de esa provincia, donde además se prevén fenómenos costeros con viento del noroeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología el cielo estará nuboso en el tercio norte tendiendo a poco nuboso por la tarde y, en el resto de la Comunitat Valenciana, habrá cielo poco nuboso o despejado.

Existe también la probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta en el tercio norte, que remitirán durante la mañana.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas irán en descenso en el interior del tercio norte y con cambios ligeros en el resto.

El viento soplará moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en el interior del norte de Castellón y con rachas muy fuertes en el interior y el litoral del norte de Castellón. Asimismo se podrían dar con baja probabilidad en el interior de Alicante.