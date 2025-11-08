Un pueblo de Castellón registra rachas de viento de ¡121 kilómetros por hora!

El episodio de vientos fuertes ha dejado registros significativamente altos en la provincia de Castellón con rachas de hasta 121 kilómetros por hora en Coll de les Eres en la Pobla de Benifassà y de 119 en Moles de Xert.

Según fuentes de Avamet, otros registros destacados en Castellón son los 103 kilómetros por hora que se han dado en La Serratella, los 95 de Catí y los 95 de Vilar de Canes.

Además, en la provincia de Alicante se han registrado rachas máximas de 87 kilómetros por hora en Confrides, de 74 en Xixona y de 71 en Castell de Guadalest.

Según han informado fuentes de Emergencias de la Generalitat, no se han producido incidencias relacionadas.